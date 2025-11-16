Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди
Уже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України
фото з відкритих джерел

Підписана угода значно посилить енергетичну безпеку Європи

У Греції розкрили деталі угоди щодо постачання газу до України. Йдеться про зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року. Як інформує «Главком», про це повідомляє Depa.

Так, компанія Depa Trading та НАК «Нафтогаз України» сьогодні, 16 листопада, підписали Декларацію про наміри щодо постачання природного газу на український ринок на зимовий період – від грудня 2025 року по березень 2026 року. Грецькі партнери наголошують, що це стало суттєвим кроком у зміцненні регіонального співробітництва та європейської енергетичної безпеки.

«Згідно з майбутньою угодою, передбачається транспортувати скраплений природний газ (ЗПГ) зі Сполучених Штатів через «Маршрут 1», який спільно надається операторами газотранспортних систем (ОГТС) Греції (DESFA), Болгарії (Bulgartransgaz), Румунії (Transgaz), Молдови (VestMoldTransgaz) та України (ОГТСО)», – деталізували у повідомленні.

Нагадаємо, уже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України. 

Як відомо, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Грецької Республіки.

Раніше сьогодні, у ранковому зверненні, Володимир Зеленський анонсував європейське турне, під час якого очікується укладення низки важливих домовленостей.

Після Греції Володимир Зеленський відвідає Францію, де очікується укладення угоди, яка має посилити бойову авіацію України. Також у вівторок заплановано візит до Іспанії. Переговори будуть зосереджені на загальній підтримці української держави у час війни.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення нової домовленості з Грецією щодо постачання газу, яка відкриє ще один маршрут для імпорту палива та допоможе максимально убезпечити енергетичну систему країни протягом зимового періоду. 

Читайте також:

Теги: газ Нафтогаз України Греція імпорт ринок Володимир Зеленський президент переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач Gripen
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
28 жовтня, 16:52
Трамп вважає, що розмова з Путіним «дала значний прогрес»
Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті
16 жовтня, 20:26
Зеленський та Трамп спілкувалися з пресою близько 45 хвилин
Зустріч Зеленського і Трампа у США: трансляція
17 жовтня, 20:30
Зеленський оцінив, як тарифи США можуть вплинути на торгівлю Індії з Росією
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
20 жовтня, 15:15
Зеленський подякував Макрону за підтримку в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії
Президент обговорив з Макроном оборонну співпрацю
23 жовтня, 16:19
Трамп найближчим часом зустрінеться з Сі
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
30 жовтня, 00:32
Зустріч Трампа, Зеленського та Венса у Овальному кабінеті Білого дому, 28 лютого 2025 року
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
30 жовтня, 03:57
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
13 листопада, 21:25
Зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук – один із тих, кого в Україні багато років називають олігархом
Кучма розхвалив олігархів, які розбагатіли за його каденції
1 листопада, 16:15

Події в Україні

ЗСУ взяли у полон ченця, який пішов на війну, бо хотів померти
ЗСУ взяли у полон ченця, який пішов на війну, бо хотів померти
Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди
Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди
Командування дало росіянам у Куп'янську недолугий наказ, це полегшило роботу ЗСУ
Командування дало росіянам у Куп'янську недолугий наказ, це полегшило роботу ЗСУ
Зеленський нагородив орденами загиблих журналістів
Зеленський нагородив орденами загиблих журналістів
Зеленський повідомив, коли Україна розпочне імпорт газу з Греції
Зеленський повідомив, коли Україна розпочне імпорт газу з Греції
Від +17 до мокрого снігу. Україну найближчими днями чекає різка зміна погоди
Від +17 до мокрого снігу. Україну найближчими днями чекає різка зміна погоди

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua