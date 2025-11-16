Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди

Уже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України

Підписана угода значно посилить енергетичну безпеку Європи

У Греції розкрили деталі угоди щодо постачання газу до України. Йдеться про зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року. Як інформує «Главком», про це повідомляє Depa.

Так, компанія Depa Trading та НАК «Нафтогаз України» сьогодні, 16 листопада, підписали Декларацію про наміри щодо постачання природного газу на український ринок на зимовий період – від грудня 2025 року по березень 2026 року. Грецькі партнери наголошують, що це стало суттєвим кроком у зміцненні регіонального співробітництва та європейської енергетичної безпеки.

«Згідно з майбутньою угодою, передбачається транспортувати скраплений природний газ (ЗПГ) зі Сполучених Штатів через «Маршрут 1», який спільно надається операторами газотранспортних систем (ОГТС) Греції (DESFA), Болгарії (Bulgartransgaz), Румунії (Transgaz), Молдови (VestMoldTransgaz) та України (ОГТСО)», – деталізували у повідомленні.

Нагадаємо, уже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Грецької Республіки.

Раніше сьогодні, у ранковому зверненні, Володимир Зеленський анонсував європейське турне, під час якого очікується укладення низки важливих домовленостей.

Після Греції Володимир Зеленський відвідає Францію, де очікується укладення угоди, яка має посилити бойову авіацію України. Також у вівторок заплановано візит до Іспанії. Переговори будуть зосереджені на загальній підтримці української держави у час війни.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення нової домовленості з Грецією щодо постачання газу, яка відкриє ще один маршрут для імпорту палива та допоможе максимально убезпечити енергетичну систему країни протягом зимового періоду.