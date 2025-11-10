Президент анонсував нові заходи підтримки мешканців прифронтових громад

Нещодавно уряд затвердив програму виплат 6,5 тис. грн у межах зимової підтримки

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями та представниками Офісу президента щодо ситуації у прифронтових громадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

Глава держави анонсував нові заходи підтримки для мешканців прифронтових громад. «У таких наших містах, як Нікополь та міста Півдня України, міста Харківщини, Сумщини, які фактично щодня під ударами. Ми готуємо нові заходи підтримки для наших людей у прифронтових і прикордонних громадах», – каже він.

Президент України Володимир Зеленський:



Крім того, український лідер провів дипломатичну нараду, де йшлося про міжнародні зустрічі та заходи найближчих тижнів для посилення України. «Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики. Постійно додаємо саме таких домовленостей із країнами Європи передусім, які дозволяють крок за кроком відновлюватися після російських ударів», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 5 листопада, уряд затвердив виплату одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета «Зимова підтримка». Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-переселенці, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття, програма охопить понад 660 тис. людей.

До слова, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін прокоментував умови цьогорічної програми зимової підтримки. На закритій зустрічі з журналістами за участю прем’єр-міністерки Свириденко, де був присутній «Главком», Улютін повідомив, що державну допомогу в розмірі одноразової виплати у 1000 гривень зможуть отримати всі громадяни України (дорослі та діти) для покриття базових витрат на початку зимового сезону 2025-2026.