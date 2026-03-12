Орбан дав пораду своїй делегації, як поводитися в Києві

Угорський прем'єр закликав своїх представників «бути підкреслено ввічливими» у спілкуванні з українською стороною

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів інструктаж для угорської делегації, яка прибула до української столиці. На тлі гострої кризи у відносинах між країнами, очільник угорського уряду закликав своїх дипломатів дотримуватися етикету, проте не забувати про стратегічні інтереси Будапешта. Відео розмови Орбан розмістив у соцмережі, інформує «Главком».

Орбан закликав заступника міністра енергетики Габора Цепека домогтися зустрічі з українськими урядовцями або оглянути місце пошкодження нафтопроводу «Дружба». При цьому він закликає його постійно нагадувати про себе українській стороні і «бути ввічливими».

Угорський прем’єр зазначає, що важливо показати всім, що угорці «хотіли домовитися» з Україною.

«Ми хотіли вирішити ситуацію разом з ними. Ми не шукаємо конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти», – сказав глава уряду Угорщини.

Прем’єр поставив делегації конкретне завдання – особисто перевірити стан нафтопроводу «Дружба». При цьому Орбан у розмові пожартував про те, що «переговори можна вести з усіма, крім українців».

«Главком» писав, що громадяни Угорщини, які прибули до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба», не мають статусу офіційної делегації та не запланували жодних офіційних зустрічей.

Нагадаємо, угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до України, де нібито планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. До складу групи входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну вони провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.