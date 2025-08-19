Угорщина подякувала Росії за відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба»

Учора стало відомо, що після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії. Про це Сійярто написав у Facebook, передає «Главком».

За словами Сійярто, постачання нафти до Угорщини було відновлене «буквально в останні хвилини».

«Щойно я подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке відновлення пошкодженої інфраструктури», – написав він.

Глава угорського МЗС ще раз наголосив на ключовому значенні трубопроводу «Дружба» для енергопостачання Угорщини.

Варто зазначити, що Європейська комісія заявила, що українська атака на нафтопровід «Дружба» не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, попри скарги Будапешта в бік Києва.

На пресконференції в Брюсселі речниця ЄС Єва Грнцирова зазначила, що «немає чіткої інформації» про походження атаки на інфраструктуру. Речниця підкреслила, що атака не впливає на енергопостачання до ЄС.

Нагадаємо, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

До слова, нафтопереробні заводи в Китаї активізували закупівлі російської нафти, скориставшись можливістю придбати за зниженою ціною вантажі, від яких відмовилася Індія.