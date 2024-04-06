У Росії вночі підірвано трубопровід: розвідка оцінила наслідки (відео)

ГУР показало момент вибуху на нафтопроводі під Ростовом

У Росії спалахнув черговий військовий об'єкт. Ідеться про трубопровід під Ростовом, який перекачував нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«У ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н. п. Азов (Ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту», завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін», – зазначає розвідка.

За даними ГУР, підірваний об'єкт використовувався державою-агресоркою у військових цілях, для підтримки ведення війни проти України.

Раніше СБУ спільно з ГУР влаштували атаку на нафтопереробний завод в Татарстані. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Нагадаємо, що 2 квітня безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт» у російському Єлабузі (Татарстан). Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом. Атаку влаштували СБУ спільно з ГУР.

Раніше повідомлялося, що у Росії горів один із найбільших машинобудівних заводів «Уралмаш».