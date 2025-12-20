Reuters: Падіння нафтогазових прибутків стане відчутним для РФ у 2026 році

Нафтогазовий сектор забезпечує до чверті бюджету РФ

У січні наступного року російський бюджет ризикує отримати найнижчі податкові надходження від нафтовидобутку за останні три роки. Згідно з прогнозами Reuters, нафтові компанії перерахують до казни близько 380 мільярдів рублів (4,72 млрд доларів), що на 16% менше грудневих показників і вдвічі менше, ніж у січні 2025 року, передає «Главком».

Головною причиною такого фінансового просідання експерти називають зниження світових цін на нафту. Серед інших факторів, що негативно впливають на доходи агресора, виділяють зміцнення курсу рубля відносно долара у грудні та падіння вартості нафтопродуктів.

У грудні ставка податку становитиме трохи більше ніж 14 тис. рублів за тонну видобутої нафти, що на 54% нижче порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Рівень податкових зборів повернеться до позначок грудня 2022 року – періоду, коли Євросоюз офіційно ввів ембарго на російську сировину.

Оскільки нафтогазовий сектор забезпечує до чверті бюджету РФ, суттєве скорочення цих доходів безпосередньо б'є по головному джерелу фінансування воєнних дій проти України.

Податкові виплати за видобуток корисних копалин здійснюються щомісяця 28-го числа за обсяги попереднього періоду, тому падіння прибутків стане відчутним для Кремля вже на початку нового року.

Як відомо, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила, що підвищення податку на додану вартість і тарифів на початку наступного року може призвести до стрибка цін, хоча зараз темпи зростання інфляції сповільнилися до п’ятирічного мінімуму.

За словами Набіулліної, цього року темпи зростання цін в Росії сповільнилися до 5-річного мінімуму – нижче 6%.

Нагадаємо, що у червні очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.