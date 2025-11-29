Головна Країна Політика
Настав час змінювати план оборони нашої держави – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Настав час змінювати план оборони нашої держави – Зеленський
Шмигаль підготує детальні пропозиції для внесення змін
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Міністр оборони підготує пропозиції. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами

Президент Володимир Зеленський провів нараду з Міністром оборони України Денисом Шмигалем, на якій було визначено кроки щодо посилення оборонних можливостей держави. Головним рішенням стало оновлення фундаментальних документів з оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Глава держави заявив, що настав час для зміни базових документів щодо оборони України, зокрема Плану оборони України. Це рішення ухвалене з огляду на досвід, здобутий під час ходу бойових дій.

«Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами», – зазначив Зеленський.

Міністр оборони Денис Шмигаль підготує детальні пропозиції для внесення змін та подасть їх на затвердження Кабінету Міністрів України.

Президент наголосив, що Уряд та Міністерство оборони повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю дронів для бойових бригад.

Зеленський оголосив про значні фінансові транші, зокрема 4,3 млрд грн, як черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад та 8 млрд грн додатково спрямовано на фінансування «Лінії дронів».

Міністр оборони також доповів Президенту про результати відряджень у Миколаївську та Херсонську області та заходи, які вживаються для їхнього захисту. Окремо було обговорено посилення захисту критичної інфраструктури та спрямування відповідних ресурсів, що є вкрай актуальним після останніх масованих російських атак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з Секретарем РНБО Рустемом Умєровим вже прямує до Сполучених Штатів Америки для проведення важливих переговорів. За словами президента, головною метою візиту є оперативна та змістовна підготовка до визначення кроків для закінчення війни. 

Теги: Володимир Зеленський Денис Шмигаль війна

