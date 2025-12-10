Reuters: Індія обговорила з РФ потенційні спільні проєкти щодо виготовлення зброї

Нью-Делі та Москва обговорювали можливість виробництва в Індії компонентів для російських літаків МіГ-29

Щонайменше шість керівників провідних індійських оборонних компаній відвідали Росію цього року для рідкісних переговорів щодо потенційних спільних підприємств. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає «Главком».

Ці закриті переговори, про які раніше не повідомлялося, стали першим візитом керівників індійського оборонного бізнесу до Росії з 2022 року. Делегація прибула до Москви 29-30 жовтня під керівництвом міністра оборонного виробництва Індії Санджіва Кумара. Візит мав на меті підготувати ґрунт до запланованого візиту президента РФ Володимира Путіна до Нью-Делі 4-5 грудня.

Індійський уряд прагне переглянути багаторічну оборонну співпрацю з Росією, переходячи до моделі спільної розробки озброєнь.

За даними джерел Reuters, під час зустрічей сторони обговорювали можливість виробництва в Індії компонентів для російських літаків МіГ-29, систем протиповітряної оборони (ППО) та іншого російського озброєння, також пропозиції щодо створення індійських виробничих потужностей для обладнання, яке потенційно може бути експортоване до Росії.

У зустрічах брали участь представники великих індійських конгломератів, державних компаній та стартапів, що спеціалізуються на дронах і штучному інтелекті. Серед присутніх були:

топменеджер Kalyani Group (материнської компанії Bharat Forge). Він, зокрема, обговорював співпрацю щодо комплектуючих для російських танків, літаків та гелікоптерів.

директор Adani Defence and Aerospace Ашіш Раджванші.

представник Товариства індійських виробників оборонної продукції, до якого входять понад 500 компаній, включаючи Tata Sons, Larsen & Toubro та Bharat Electronics.

Подальша тісна співпраця з Москвою може ускладнити плани індійських компаній щодо кооперації з західними виробниками.

Один із індійських топменеджерів підтвердив, що компанії дуже обережно ставляться до нових угод з Москвою через високий ризик потрапляння під вторинні санкції. Представник оборонного відомства Індії додав, що фірми повинні самостійно оцінювати політичні та фінансові ризики, навіть якщо Нью-Делі може запропонувати дипломатичний захист.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися про значне розширення торговельних та оборонних зв’язків між двома країнами під час дводенного державного візиту Путіна до Нью-Делі. Таким чином Росія планує збільшити обсяг торгівлі до $100 млрд до 2030 року.

Нагадаємо, Індія фіналізувала багаторічну угоду з Росією про оренду атомної ударної підводної лодки для своїх Військово-морських сил. Сума угоди становить $2 млрд, а термін оренди – 10 років.