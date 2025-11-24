Головна Світ Політика
Путіну це не підходить. Представник диктатора відкинув європейський варіант мирної угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Ушакова, положення мирного плану ЄС для завершення війни нібито є неконструктивними
фото: російські ЗМІ

Європейський мирний план містить 24 ключові пункти та суттєво відрізняється від угоди Трамп

Кремль знає про європейський мирний план для завершення російсько-української війни. Його положення «неконструктивні і не підходять для РФ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника очільника Кремля Юрія Ушакова.

За словами Ушакова, Росія ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Він наголосив, що багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, є прийнятними для Росії.

Крім того, помічник Путіна припускає, що США найближчим часом вийдуть на контакт з російською стороною, щоб очно обговорити деталі плану завершення війни, однак поки конкретних домовленостей немає.

Як відомо, лідери ЄС підготували альтернативу пропозиції президента США Дональда Трампа щодо України. Повний текст європейського мирного плану містить 24 ключові пункти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.

росія переговори перемир'я

