Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва прибула заступниця генсека НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
До Києва прибула заступниця генсека НАТО
Сибіга та Шекерінська узгодили подальші кроки в мирному процесі
фото: Андрій Сибіга

Посадовці обговорили збільшення фінансування ініціативи із закупівлі американської зброї для України

До Києва прибула заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з нею збільшення внесків в ініціативу Purl та пріоритетні потреби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС України.

«Був радий вітати заступницю генерального секретаря НАТО Радмілу Шекерінську в МЗС України для детальних переговорів щодо співпраці Україна-НАТО, мирних зусиль та зміцнення оборони й стійкості України. Я поінформував заступницю генерального секретаря про наслідки нічних ударів Росії та поділився пріоритетними потребами України у посиленні нашої протиповітряної оборони та інших спроможностей», – зазначив міністр.

Посадовці провели детальні переговори щодо співпраці України та НАТО
Посадовці провели детальні переговори щодо співпраці України та НАТО
фото: Андрій Сибіга

Сибіга та Шекерінська обговорили подальші кроки в мирному процесі. «Я ціную те, що заступниця генерального секретаря підтвердила готовність докладати всіх зусиль для зміцнення України як за дипломатичним столом, так і на полі бою. Ми приділили особливу увагу дуже ефективній ініціативі НАТО Purl та шляхам збільшення внесків до неї. З нетерпінням чекаю на участь у майбутньому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів», - додав очільник МЗС.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із представницею міжнародного секретаріату НАТО Аріеллою Віє. Основною темою переговорів стала реалізація ініціативи Purl.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. 

До слова, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із американським лідером Дональдом Трампом.

Читайте також:

Теги: НАТО переговори Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реалістичне бачення сили диктатора позбавило б його найбільшого важеля впливу – сприйняття непереможності
Путін програє, але тисне на Україну: чого чекає Захід?
17 листопада, 13:00
Глава МЗС України заявив, що рішення ухвалено через бездіяльність кубинської влади під час призову громадян до армії РФ
Україна закриває посольство на Кубі
29 жовтня, 19:29
Політик наголосив, що Азербайджан «досяг головної мети з часу здобуття незалежності – звільнив свої землі від окупації»
Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО – Алієв
7 листопада, 06:35
Сибіга заявив, що грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі
МЗС відповіло на закиди Грузії про перешкоджання України вступу до ЄС
7 листопада, 04:46
Рютте заявив, що Росія втратила перевагу над НАТО у виробництві боєприпасів
Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня
6 листопада, 18:31
Сибіга: Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи
РФ свідомо цілилася у підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС – Сибіга
8 листопада, 23:54
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
15 листопада, 22:50
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
21 листопада, 22:47
За інформацією ЗМІ, новий напад на Україну «розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства»
Axios: Мирний план США містить гарантії безпеки для України за аналогом пʼятої статті НАТО
21 листопада, 07:29

Новини

Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Ексочільниця столичної медицини розповіла, що її могло вивести з себе
Ексочільниця столичної медицини розповіла, що її могло вивести з себе
До Києва прибула заступниця генсека НАТО
До Києва прибула заступниця генсека НАТО
У Києві викрито схему привласнення 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів
У Києві викрито схему привласнення 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів
Поліція покарала пенсіонерку, яка не пустила матір з дитиною до укриття
Поліція покарала пенсіонерку, яка не пустила матір з дитиною до укриття
Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі
Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua