До Києва прибула заступниця генсека НАТО

Посадовці обговорили збільшення фінансування ініціативи із закупівлі американської зброї для України

До Києва прибула заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з нею збільшення внесків в ініціативу Purl та пріоритетні потреби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС України.

«Був радий вітати заступницю генерального секретаря НАТО Радмілу Шекерінську в МЗС України для детальних переговорів щодо співпраці Україна-НАТО, мирних зусиль та зміцнення оборони й стійкості України. Я поінформував заступницю генерального секретаря про наслідки нічних ударів Росії та поділився пріоритетними потребами України у посиленні нашої протиповітряної оборони та інших спроможностей», – зазначив міністр.

Посадовці провели детальні переговори щодо співпраці України та НАТО фото: Андрій Сибіга

Сибіга та Шекерінська обговорили подальші кроки в мирному процесі. «Я ціную те, що заступниця генерального секретаря підтвердила готовність докладати всіх зусиль для зміцнення України як за дипломатичним столом, так і на полі бою. Ми приділили особливу увагу дуже ефективній ініціативі НАТО Purl та шляхам збільшення внесків до неї. З нетерпінням чекаю на участь у майбутньому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів», - додав очільник МЗС.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із представницею міжнародного секретаріату НАТО Аріеллою Віє. Основною темою переговорів стала реалізація ініціативи Purl.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

До слова, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із американським лідером Дональдом Трампом.