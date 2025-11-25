Головна Світ Соціум
Росія штрафує кубинських найманців та їхні родини, які приїжджають ховати загиблих військових

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росія штрафує кубинців через перевищення 90 днів перебування без візи протягом 180 днів
фото з відкритих джерел

РФ штрафує кубинців, які підписали контракт з російською армією

У Росії штрафують громадян Куби через порушення правил перебування на території РФ. Йдеться про кубинських військових та їхні родини, які приїхали на поховання своїх рідних, які воювали проти України на боці Росії. Про розповідає «Главком».

Пропагандиські російські ЗМІ стверджують, що на боці Росії може воювати до кількох тисяч кубинців. Водночас РФ штрафує їх та їхніх родичів, якщо ті перебувають в Росії більше дозволеного часу. Йдеться про перевищення 90 днів перебування без візи протягом 180 днів. За цим законом іноземців частіше депортують, однак кубинців, які підписали контракт із російською армією лише штрафують від двох до 40 тис. рублів.

Відомо, що РФ вже оштрафувала 18 кубинців, які воювали на боці Росії та їхніх родичів. Зазначається, що частіше це були співмешканки військових.

Раніше також спостерігалися штрафування кубинців на території РФ. Наприклад, у липні 2024 року суд у Рязані оштрафував кубинку Хірон Енгнес Наомі, яка приїхала до свого батька, що воював проти України у складі російської армії. Однак виявилося, що він загинув вже через два тижні після початку своєї служби у Луганській області. Дочку кубинця оштрафували двічі.

Торік у грудні в Росії оштрафували Льопис Родрігес Елісет, яка приїхала до РФ ховати сина. Вона перебувала на території Росії тривалий час, бо займалася оформленням документів, однак все одно була оштрафована.

Відомо й про ситуацію з кубинцем Гарсією Ернандесом Родольфо, який не виїхав з Росії ще у 2023 році. Тож у вересні 2025 року його затримали в Ростовській області та навіть засудили за відмову виїхати. Він просив російську владу не депортувати його, бо він підписав контракт із приватною військовою компанією «Редут», де він працював на Збройні сили РФ у війні проти України. Але його все одно депортували.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Росія почала масово вербувати кубинців на війну проти України.Росія все більше покладається на іноземних військових, і тепер у центрі уваги опинилися кубинці. Їх масове залучення змінює характер конфлікту та піднімає нові питання безпеки. За даними української розвідки, за Росію на фронті можуть воювати до 25 тис. кубинців, що робить їх найбільшим іноземним контингентом у конфлікті.

Повідомлялося, як 37-річний Франциско Гарсія був серед сотень кубинців, які летіли з Гавани до Москви, сподіваючись втекти від бідності. Їх заманили оголошеннями у Facebook та інших соцмережах, що обіцяли високооплачувану роботу на будівництві в Росії, але насправді чоловіків примусово робили найманцями та відправляли на фронт в Україну.

