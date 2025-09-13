Базовий документ про гарантії безпеки для України фактично готовий – Зеленський

За словами президента, тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій

Президент Володимир Зеленський заявив, що базовий документ щодо безпекових гарантій для України уже фактично готовий. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, деталі документа «уважно відпрацьовуються» й надалі погоджуватимуться з усіма партнерами.

Він не надав більше подробиць щодо можливих гарантій безпеки, але закликав «дотиснути Росію до закінчення бойових дій». Президент пояснив, що Москву потрібно змусити погодитися «до надійної тиші» на формату зустрічі, «який спрацює».

«І це можливо, лише якщо будемо діяти всі разом – усі у Європі, бо війна тут найближче, але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент. Разом з іншими глобальними субʼєктами», – сказав глава держави.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів. Єрмак повідомив, що у ході бесіди йшлося про можливий зрив переговорів з боку Росії. На цей випадок триває робота над розробкою плану дій.

За словами президента Володимира Зеленського, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

До слова, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус.