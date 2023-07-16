Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кадиров пережив клінічну смерть – джерела журналіста Невзорова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кадиров пережив клінічну смерть – джерела журналіста Невзорова
Рамзан Кадиров
фото з відкритих джерел

Чеченський очільник, можливо, має проблеми з нирками

Імовірно, глава Чечні Рамзан Кадиров пережив клінічну смерть через проблеми з нирками. Про це повідомив опозиційний російський журналіст Олександр Невзоров із посиланням на неназване джерело.

«Коротше – так, Кадиров пережив клінічну смерть. Нирки. Імовірно, доставлений до однієї з клінік «за межами» Ічкерії, але не до Москви», – написав він у Telegram.

Те ж анонімне джерело повідомило, що в міністра охорони здоров'я Чеченської Республіки можлива насильницька асфіксія (задушення) через ухвалення неправильних рішень.

Невзоров наголосив, що цій інформації не варто повністю довіряти, вона не є перевіреною та стовідсотковою. Водночас він зауважив, що джерело, яке про це повідомило, ніколи його не підводило.

«Можливе, це чергове виверження керівного емоційного вулкана. Але є певна ймовірність того, що інформація є достовірною. Ступінь достовірності можна оцінити як 30%. (джерело серйозне і не підводило жодного разу)», – запевнив Невзоров.

Зазначимо, російські пропагандисти дедалі частіше повідомляють про стан здоров'я Кадирова та його товариша, депутата Держдуми Адама Делімханова. Нещодавно вони вдвох вийшли у прямий ефір в Instagram, під час якого видали дивну заяву.

При цьому обличчя Кадирова було розпухлим, а на його пальці був дивний предмет. Раніше Кадиров заявляв, що це електронний пристрій для читання молитов, хоча журналісти підозрювали, що це нібито може бути медичний пристрій на кшталт пульсоксиметра.

Деякі російські ЗМІ писали, що історія про перебування у реанімації Делімханова та Кадирова була придумана ними самими для того, щоб приховати поїздку на хадж до Мекки. Обидва дуже побоювалися замаху і розіграли виставу, начебто перебувають при смерті. Причому їхній страх був настільки великий, що підключили навіть родичів Кадирова.

Читайте також: ЗСУ ліквідували соратника Кадирова? Всі деталі історії
Теги: Рамзан Кадиров смерть здоров'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Беньямін Нетаньягу нині почувається добре
Прем'єр Ізраїлю назвав причину своєї госпіталізації (відео)
Сьогодні, 03:22
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
13 липня, 17:31
Антон з дитинства мріяв про військову кар’єру
Хвилина мовчання: згадаймо Антона Гевака, який пішов на фронт у 19 років
12 липня, 09:00

Соціум

Кадиров пережив клінічну смерть – джерела журналіста Невзорова
Кадиров пережив клінічну смерть – джерела журналіста Невзорова
«Ми все знаємо»: у Москві родичі військових отримали моторошні записки
«Ми все знаємо»: у Москві родичі військових отримали моторошні записки
Померла легендарна акторка та співачка Джейн Біркін
Померла легендарна акторка та співачка Джейн Біркін
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
Південна Корея потерпає від масштабної повені: десятки загиблих
Південна Корея потерпає від масштабної повені: десятки загиблих
В Іспанії вирує лісова пожежа: евакуйовано пів тисячі осіб (відео)
В Іспанії вирує лісова пожежа: евакуйовано пів тисячі осіб (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
50K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
15K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
9007
ЗМІ назвали ключову проблему українського контрнаступу
6903
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
5401
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Сьогодні, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Вчора, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту