Кадиров пережив клінічну смерть – джерела журналіста Невзорова

Чеченський очільник, можливо, має проблеми з нирками

Імовірно, глава Чечні Рамзан Кадиров пережив клінічну смерть через проблеми з нирками. Про це повідомив опозиційний російський журналіст Олександр Невзоров із посиланням на неназване джерело.

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«Коротше – так, Кадиров пережив клінічну смерть. Нирки. Імовірно, доставлений до однієї з клінік «за межами» Ічкерії, але не до Москви», – написав він у Telegram.

Те ж анонімне джерело повідомило, що в міністра охорони здоров'я Чеченської Республіки можлива насильницька асфіксія (задушення) через ухвалення неправильних рішень.

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Невзоров наголосив, що цій інформації не варто повністю довіряти, вона не є перевіреною та стовідсотковою. Водночас він зауважив, що джерело, яке про це повідомило, ніколи його не підводило.

«Можливе, це чергове виверження керівного емоційного вулкана. Але є певна ймовірність того, що інформація є достовірною. Ступінь достовірності можна оцінити як 30%. (джерело серйозне і не підводило жодного разу)», – запевнив Невзоров.

Зазначимо, російські пропагандисти дедалі частіше повідомляють про стан здоров'я Кадирова та його товариша, депутата Держдуми Адама Делімханова. Нещодавно вони вдвох вийшли у прямий ефір в Instagram, під час якого видали дивну заяву.

При цьому обличчя Кадирова було розпухлим, а на його пальці був дивний предмет. Раніше Кадиров заявляв, що це електронний пристрій для читання молитов, хоча журналісти підозрювали, що це нібито може бути медичний пристрій на кшталт пульсоксиметра.

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Деякі російські ЗМІ писали, що історія про перебування у реанімації Делімханова та Кадирова була придумана ними самими для того, щоб приховати поїздку на хадж до Мекки. Обидва дуже побоювалися замаху і розіграли виставу, начебто перебувають при смерті. Причому їхній страх був настільки великий, що підключили навіть родичів Кадирова.