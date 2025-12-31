Головна Світ Соціум
Естонія перегляне закон про обмеження для проросійських церков

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Клопотання розглянуть в усній формі на засіданні 3 лютого 2026 року

Колегія з конституційного нагляду Державного суду Естонії на початку лютого розгляне клопотання президента Алара Каріса про визнання такими, що суперечать Конституції, поправок до Закону про церкви та парафії, які передбачають обмеження церков, що підтримують агресію Росії. Про це повідомляє ERR.  

Клопотання буде розглянуто в усній формі. Засідання відбудеться 3 лютого 2026 року о 10:15 в Тарту.

До участі в процесі запрошені представники парламенту, уряду, канцлера права, міністра юстиції та цифрових технологій, а також представники релігійних організацій, включаючи Раду церков Естонії, православну церкву та Пюхтіцький ставропігійний жіночий монастир Успіння Пресвятої Богородиці.

Алар Каріс на початку жовтня направив до Державного суду закон про внесення змін до Закону про церкви та парафії, клопочучи про визнання його таким, що суперечить Конституції.

До слова, у квітні парламент Естонії схвалив новий закон, який вносить зміни до «Закону про церкви та конгрегації». Відтепер релігійним організаціям, що діють на території країни, заборонено підтримувати зв’язки з іноземними державами, які загрожують національній безпеці.

Нагадаємо, що у 2024 році на другій сесії собору Естонської православної церкви було ухвалено нову редакцію статуту, яка підкреслює адміністративну самостійність церкви та вилучає згадки про Московський патріархат. 

Раніше Естонія вирішила не продовжувати посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, відомого в миру як Валерій Решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці.

Теги: обмеження церква РПЦ Естонія суд закон

