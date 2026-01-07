Головна Країна Політика
«Це буде фальсифікація». Маринович закликав не допустити виборів під час війни

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
«Це буде фальсифікація». Маринович закликав не допустити виборів під час війни
За словами проректора Українського католицького університету, вибори президента України мають багато аспектів, які потрібно обговорити та їх має почути народ
Ярослав Маринович: «Коли я виступаю проти виборів, я не виступаю за консервацію»

Проведення виборів під час війни – неможливе. До того ж в умовах воєного стану вибори можуть призвести до фальсифікації. Такою думкою в інтерв’ю «Главкому» поділився проректор Українського католицького університету, колишній політв’язень Мирослав Маринович.

Для Мирослава Мариновича вибори президента України наразі не на часі з певних причин. Одна з них – це активна війна, яку Росія продовжує вести проти України. «Я особисто, як громадянин України, категорично проти виборів під час воєнного стану, коли йде агресивна війна з боку Росії. Це точно буде фальсифікація, неважливо в який бік. Ми просто не зможемо забезпечити нормальної змагальної конкуренції політичних сил. Як голосуватимуть воїни – їм будуть під дронами носити скриньки?» – прокоментував Маринович. 

За словами проректора Українського католицького університету, вибори президента України мають багато аспектів, які потрібно обговорити та їх має почути народ. Але під час війни це неможливо. До того ж більшість українців не підтримують проведення виборів в умовах війни. 

Також Мирослав Маринович пояснив свою позицію щодо виборів в Україні під час воєнного стану. «Коли я виступаю проти виборів, я не виступаю за консервацію. Я був би дуже радий, якби суспільство та політичні сили виступили з якоюсь потужною заявою, що ми – проти виборів, але вимагаємо від президента змінити стиль управління державою, вимагаємо рішучої боротьби з корупцією тощо. Вибачте, але це надто ідеалістично. Того самого вже давно вимагає опозиція, але влада її не дуже чує», – зазначив дисидент. 

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив дві головні складові, без яких вибори неможливі: безпекову та демократичну. Також Давид Арахамія наголосив на необхідності прискорення роботи над законодавчою базою. За його словами, якщо не рухати процес активно, він може затягнутися на невизначений термін.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський надав розгорнутий коментар щодо можливості проведення президентських виборів та загальнонаціонального референдуму. За словами глави держави, Україна політично готова до демократичних процесів, проте Росія вже розгорнула дезінформаційну кампанію, щоб підірвати легітимність майбутнього волевиявлення.

