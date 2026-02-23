Коли США припинять стягувати мита, які суд визнав незаконними: названо дату

США припинять стягувати незаконні тарифи, запроваджені відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, з вівторка, 24 лютого

Раніше Верховний суд США визнав незаконними мита американського президента

Прикордонно-митна служба США заявила, що з опівночі вівторка, 24 лютого, припинить стягувати мита, які були визнані незаконними Верховним судом США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відомство припинить стягнення мит, запроваджених відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), о 00:01 за північноамериканським східним часом (07:01 за Києвом) у вівторок.

З вівторка Прикордонно-митна служба США деактивує всі митні коди, пов'язані з попередніми розпорядженнями президента США Дональда Трампа повʼязані із законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Водночас, відомство не надало жодної інформації про можливе відшкодування імпортерам.

Рішення Верховного суду США від 20 лютого 2026 року, яке визнало незаконними «надзвичайні» мита Дональда Трампа, несподівано перетворило головних опонентів американської торгової політики на головних вигодоодержувачів. Хоча адміністрація Трампа миттєво спробувала відновити контроль, запровадивши нову 15% ставку за іншим законом, економічний ландшафт уже зазнав кардинальних змін.

Китай, Індія та Бразилія опинилися серед тих, хто виграв найбільше. За розрахунками Bloomberg, навіть з урахуванням нових 15% зборів, середня ефективна тарифна ставка впаде до 12% – це найнижчий показник з моменту «Дня визволення» у квітні минулого року.

До слова, попри масштабну поразку у Верховному суді США, де більшість введених мит визнали незаконними, адміністрація Дональда Трампа заявила про продовження свого курсу.