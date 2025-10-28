Очільниця уряду Японії здивувала Трампа подарунком

Такаїчі подарувала Трампу ключку для гольфу, що належала вбитому прем'єр-міністру Сіндзо Абе

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Японії зустрівся з новою главою уряду країни Санае Такаїчі. Від неї він отримав подарунок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Такаїчі подарувала Трампу ключку для гольфу, що належала вбитому прем'єр-міністру Сіндзо Абе, та сумку для гольфу з автографом зірки гольфу Хідекі Мацуяма. Два лідери поділяли любов до гольфу і зіграли дев'ять лунок разом з Мацуямою під час першого дипломатичного візиту Трампа до Азії в 2017 році.

На честь 250-ї річниці США, яка відзначатиметься наступного року, Такаїчі заявила, що Японія подарує Вашингтону 250 сакур. У 1909 році Токіо подарувало США 2000 сакур, які згодом були знищені після того, як виявилося, що вони заражені комахами. Другий подарунок у вигляді 3020 сакур було зроблено в 1912 році, частина з яких збереглася донині.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп відомий своєю любов'ю до гольфу.

Нагадаємо, у Токіо президент США Дональд Трамп зустрівся з новою прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі для обговорення важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин між країнами, зокрема в сфері торгівлі та безпеки. Зустріч відбулася в палаці Акасака.

Сторони підписали важливу рамкову угоду, що стосується постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів. Угода передбачає співпрацю у видобутку та переробці цих ресурсів для забезпечення їх стабільних поставок на обидва ринки.

Як повідомлялося, японські чиновники припаркували три американські автомобілі – золотистий Ford F-150, два білих автомобілі Toyota американського виробництва – біля палацу Акасака, де американський лідер Дональд Трамп і прем'єрка Японії Санае Такаїчі зустрілися і підписали торговельні угоди. Автомобілі мали на меті справити на нього враження.