Трамп відправить до Києва делегацію Пентагону для відновлення мирних переговорів – WSJ

Міністр американської армії Ден Дрісколл у супроводі двох генералів має зустрітися з президентом Зеленським

У середу адміністрація президента США Дональда Трампа направить до Києва високопоставлену делегацію Пентагону для проведення переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За словами американських чиновників, це є черговою спробою адміністрації відновити діалог щодо припинення війни між Україною та Росією.

Як повідомили двоє високопоставлених чиновників, міністр американської армії Ден Дрісколл у супроводі двох генералів має зустрітися з президентом Зеленським та іншими представниками української влади, а також із лідерами військової та промислової сфер. Після візиту до Києва Дрісколл також планує провести зустріч із російськими офіційними особами.

Як стало відомо, адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні.

Зазначається, що, подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

До слова, президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Про це у понеділок повідомив високопоставлений представник Білого дому. Напередодні, пізно ввечері в неділю, Трамп заявив журналістам, що йому «цілком нормально» те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні.