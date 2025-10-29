Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
Окупанти атакували Харківщину
фото: Нацполіція

«Главком» зібрав головні події ночі проти 29 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Окупанти атакували Одещину та Харківщину, у різних регіонах Росії лунали вибухи, є ураження нафтобази та хімічного заводу, Трамп прибув до Південної Кореї.

Атака на Одещину

У ніч на 29 жовтня російські терористи атакували Одещину. За попередніми даними, у регіоні пролунали численні вибухи, правцювала ППО.

Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську на Одещині. Внаслідок удару у місті зникло електропостачання та в деяких районах вода. Також повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Обстріл Харківщини

Увечері, 28 жовтня, ворожі безпілотники атакували місто Чугуїв на Харківщині.

Внаслідок обстрілу, ймовірно, типу «Герань-2», було пошкоджено територію приватного підприємства, що спричинило пожежу на складі готової продукції. За попередньою інформацією, на підприємстві зафіксовано близько шести влучань. 

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Деталі обстрілу з'ясовуються.

Атака дронів на Росію

У ніч на 29 жовтня над територією Росії було зафіксовано велику кількість безпілотників, серед яких одна з цілей атаки стала хімічне підприємство ТОВ «Ставролен» у Будьоновську, Ставропольський край. 

Також в Ульяновській області Росії сталося кілька ударів по нафтобазі «НС-ОЙЛ», що призвело до значних пошкоджень на підприємстві. 

За інформацією місцевих ЗМІ, на завод було здійснено більше п'яти влучань.

Візит Трампа до Південної Кореї

Президент США Дональд Трамп прибув до Південної Кореї на заключний етап свого турне по Азії, висловивши оптимізм щодо майбутніх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном. 

Під час брифінгу на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що очікує «дуже хорошого результату для нашої країни та для всього світу» після зустрічі з Сі. За його словами, відносини з Китаєм зараз знаходяться на хорошому рівні, і він сподівається на зниження китайських тарифів в обмін на зобов'язання Пекіна обмежити експорт хімічних речовин-прекурсорів фентанілу.

Трамп також згадав, що він повністю зосереджений на переговорах із Сі Цзіньпіном, попри ракетні випробування Північної Кореї, які відбулися напередодні. Президент США зазначив, що ці випробування не впливають на його плани і не змінюють пріоритети в переговорах.

Теги: експорт Дональд Трамп завод президент місто Сі Цзіньпін обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Легендарна текстильна промисловість Туреччини переживає кризу
Експорт текстилю Туреччини падає третій рік поспіль – The Economist
27 жовтня, 11:15
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58
Війна, ймовірно, триватиме ще кілька років, оскільки обидві сторони мають можливість продовжувати боротьбу
Що вирішить долю війни в Україні: прогноз від WSJ
25 жовтня, 20:59
Дональд Трамп не вперше оголошує про припинення торговельних переговорів з Канадою
Президент США заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою
24 жовтня, 07:24
Зеленський: «Навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий»
Зеленський повідомив, чи поїде до Будапешта
20 жовтня, 10:39
Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві
Віткофф більше не очолює переговорну групу з Росією – WSJ
19 жовтня, 20:57
Ізраїльські війська заявили, що бойовики обстріляли їх з РПГ та вели снайперський вогонь
У Секторі Гази порушено режим припинення вогню
19 жовтня, 15:58
Трамп хоче замороження війни в Україні
Чому Трамп відмовився передавати Україні Tomahawk: пояснення CNN
18 жовтня, 05:41
Американський президент переконаний, що Росія напала на Україну через виведення військ США з Афганістану
«У тебе жалюгідний вигляд». Трамп розкрив деталі розмови з Путіним на Алясці
30 вересня, 18:22

Події в Україні

Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: під завалами знайдено тіло жінки
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: під завалами знайдено тіло жінки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2025
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ
Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ
Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: виникла пожежа на підприємстві
Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: виникла пожежа на підприємстві

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua