Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 29 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Окупанти атакували Одещину та Харківщину, у різних регіонах Росії лунали вибухи, є ураження нафтобази та хімічного заводу, Трамп прибув до Південної Кореї.

Атака на Одещину

У ніч на 29 жовтня російські терористи атакували Одещину. За попередніми даними, у регіоні пролунали численні вибухи, правцювала ППО.

Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську на Одещині. Внаслідок удару у місті зникло електропостачання та в деяких районах вода. Також повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Обстріл Харківщини

Увечері, 28 жовтня, ворожі безпілотники атакували місто Чугуїв на Харківщині.

Внаслідок обстрілу, ймовірно, типу «Герань-2», було пошкоджено територію приватного підприємства, що спричинило пожежу на складі готової продукції. За попередньою інформацією, на підприємстві зафіксовано близько шести влучань.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Деталі обстрілу з'ясовуються.

Атака дронів на Росію

У ніч на 29 жовтня над територією Росії було зафіксовано велику кількість безпілотників, серед яких одна з цілей атаки стала хімічне підприємство ТОВ «Ставролен» у Будьоновську, Ставропольський край.

Також в Ульяновській області Росії сталося кілька ударів по нафтобазі «НС-ОЙЛ», що призвело до значних пошкоджень на підприємстві.

За інформацією місцевих ЗМІ, на завод було здійснено більше п'яти влучань.

Візит Трампа до Південної Кореї

Президент США Дональд Трамп прибув до Південної Кореї на заключний етап свого турне по Азії, висловивши оптимізм щодо майбутніх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Під час брифінгу на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що очікує «дуже хорошого результату для нашої країни та для всього світу» після зустрічі з Сі. За його словами, відносини з Китаєм зараз знаходяться на хорошому рівні, і він сподівається на зниження китайських тарифів в обмін на зобов'язання Пекіна обмежити експорт хімічних речовин-прекурсорів фентанілу.

Трамп також згадав, що він повністю зосереджений на переговорах із Сі Цзіньпіном, попри ракетні випробування Північної Кореї, які відбулися напередодні. Президент США зазначив, що ці випробування не впливають на його плани і не змінюють пріоритети в переговорах.