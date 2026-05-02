Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Полювання на «шпигунів Моссаду»: в Ірані стратили двох чоловіків за співпрацю з Ізраїлем

Максим Бурич
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Полювання на «шпигунів Моссаду»: в Ірані стратили двох чоловіків за співпрацю з Ізраїлем
Найбільш резонансним пунктом обвинувачення став збір даних про ядерну інфраструктуру країни
фото: АР

Страта відбулася на тлі крайнього загострення відносин між Тегераном та Тель-Авівом

У суботу, 2 травня, влада Ірану провела смертну кару щодо двох громадян, звинувачених у шпигунстві на користь ізраїльської розвідки. Один із засуджених, за версією слідства, збирав дані поблизу стратегічного ядерного об’єкта в Натанзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленнями офіційних судових органів Ірану, страченими є Ягуб Карімпур та Насер Бакарзаде. Обидвоє були повішені в суботу вранці після того, як суд визнав їх винними у співпраці з «Моссадом».

Слідство стверджує, що чоловіки діяли окремо, але обидва передавали конфіденційну інформацію офіцерам ізраїльської розвідки, що кваліфікується іранським законодавством як державна зрада та «ворожнеча проти Бога».

Найбільш резонансним пунктом обвинувачення став збір даних про ядерну інфраструктуру країни.

Насер Бакарзаде був засуджений за стеження за ключовими державними та релігійними діячами, а також за збір розвідувальної інформації в районі міста Натанз (провінція Ісфаган). Саме там розташований головний іранський завод зі збагачення урану.

Ягуб Карімпур звинувачувався у прямих контактах з офіцером «Моссаду» та передачі даних, що становлять державну таємницю.

Іран регулярно повідомляє про викриття «шпигунських мереж», особливо після серії диверсій на своїх ядерних об’єктах, у яких він звинувачує Ізраїль.

Нагадаємо,  іранська влада привела до виконання смертний вирок щодо чоловіка, якого визнали винним у серії нападів на сили безпеки країни. Страчений був членом сунітського екстремістського угруповання, що діє на південному сході ісламської республіки.

Читайте також:

Теги: вбивство Іран Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua