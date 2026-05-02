Полювання на «шпигунів Моссаду»: в Ірані стратили двох чоловіків за співпрацю з Ізраїлем

Страта відбулася на тлі крайнього загострення відносин між Тегераном та Тель-Авівом

У суботу, 2 травня, влада Ірану провела смертну кару щодо двох громадян, звинувачених у шпигунстві на користь ізраїльської розвідки. Один із засуджених, за версією слідства, збирав дані поблизу стратегічного ядерного об’єкта в Натанзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленнями офіційних судових органів Ірану, страченими є Ягуб Карімпур та Насер Бакарзаде. Обидвоє були повішені в суботу вранці після того, як суд визнав їх винними у співпраці з «Моссадом».

Слідство стверджує, що чоловіки діяли окремо, але обидва передавали конфіденційну інформацію офіцерам ізраїльської розвідки, що кваліфікується іранським законодавством як державна зрада та «ворожнеча проти Бога».

Найбільш резонансним пунктом обвинувачення став збір даних про ядерну інфраструктуру країни.

Насер Бакарзаде був засуджений за стеження за ключовими державними та релігійними діячами, а також за збір розвідувальної інформації в районі міста Натанз (провінція Ісфаган). Саме там розташований головний іранський завод зі збагачення урану.

Ягуб Карімпур звинувачувався у прямих контактах з офіцером «Моссаду» та передачі даних, що становлять державну таємницю.

Іран регулярно повідомляє про викриття «шпигунських мереж», особливо після серії диверсій на своїх ядерних об’єктах, у яких він звинувачує Ізраїль.

Нагадаємо, іранська влада привела до виконання смертний вирок щодо чоловіка, якого визнали винним у серії нападів на сили безпеки країни. Страчений був членом сунітського екстремістського угруповання, що діє на південному сході ісламської республіки.