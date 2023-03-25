Головна Світ Політика
search button user button menu button

Румунська депутатка, що робить антиукраїнські заяви, виявилася подругою російського посла (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Румунська депутатка, що робить антиукраїнські заяви, виявилася подругою російського посла (фото)
Діана Шошоаке виявилася подругою російських дипломатів
фото з відкритих джерел

У мережі з’явилося фото, де Діана Шошоаке позує в компанії російських дипломатів

Румунська сенаторка Діана Шошоаке, котра нещодавно прославилася скандальними заявами про Україну, виявилася подругою російських дипломатів. Так, журналістка «Главкома» Маріанна Присяжнюк поширила фото, на якій Шошоаке позує на прийомі в посольстві РФ.

Румунська депутатка, що робить антиукраїнські заяви, виявилася подругою російського посла (фото) фото 1

Поруч із сенаторкою у формі посол Росії в Румунії Валерій Кузьмін.

Нагадаємо, Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує скасувати договір про добросусідство і співробітництво Румунії та України. Сенаторка закликає «приєднати історичні території». Йдеться про Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Вона заявила, що Румунія «повинна відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію населення». При цьому вона просить «врахувати» допомогу Бухаресту Україні у війні і «віддати території».

Читайте також: «Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
Сьогодні, 13:22
МЗС поставило на місце сенаторку Румунії, яка пропонує анексувати частину України
МЗС поставило на місце сенаторку Румунії, яка пропонує анексувати частину України
Вчора, 13:33
У Румунії стався сильний землетрус (карта)
У Румунії стався сильний землетрус (карта)
21 березня, 09:53

Політика

Румунська депутатка, що робить антиукраїнські заяви, виявилася подругою російського посла (фото)
Румунська депутатка, що робить антиукраїнські заяви, виявилася подругою російського посла (фото)
Ердоган поговорив із Путіним: що відомо
Ердоган поговорив із Путіним: що відомо
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
Міжпартійна боротьба у Польщі: український політик потрапив у скандал
Міжпартійна боротьба у Польщі: український політик потрапив у скандал
Після ордера на арешт Путіна Росія хоче карати за співпрацю з судом у Гаазі
Після ордера на арешт Путіна Росія хоче карати за співпрацю з судом у Гаазі
Малюк привітав співробітників СБУ: Ми робимо все, аби пришвидшити перемогу України
Малюк привітав співробітників СБУ: Ми робимо все, аби пришвидшити перемогу України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так
16K
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
11K
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
4718
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
4530
Влада Німеччини не знає, що робити з автівками українських біженців
4193
Відмова РФ від великого наступу та відповідь України на звинувачення ООН: головне за ніч

Новини

Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Сьогодні, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Сьогодні, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Вчора, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Вчора, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Вчора, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Вчора, 06:13

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту