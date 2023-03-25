Румунська депутатка, що робить антиукраїнські заяви, виявилася подругою російського посла (фото)

У мережі з’явилося фото, де Діана Шошоаке позує в компанії російських дипломатів

Румунська сенаторка Діана Шошоаке, котра нещодавно прославилася скандальними заявами про Україну, виявилася подругою російських дипломатів. Так, журналістка «Главкома» Маріанна Присяжнюк поширила фото, на якій Шошоаке позує на прийомі в посольстві РФ.

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Поруч із сенаторкою у формі посол Росії в Румунії Валерій Кузьмін.

Нагадаємо, Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує скасувати договір про добросусідство і співробітництво Румунії та України. Сенаторка закликає «приєднати історичні території». Йдеться про Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

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Вона заявила, що Румунія «повинна відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію населення». При цьому вона просить «врахувати» допомогу Бухаресту Україні у війні і «віддати території».