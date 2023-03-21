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У Румунії стався сильний землетрус (карта)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Румунії стався сильний землетрус (карта)
фото з відкритих джерел

Магнітуда підземних поштовхів склала 5,0 за шкалою Ріхтера

У Румунії пізно ввечері, 20 березня, стався сильний землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, магнітуда підземних поштовхів склала 5,0 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрус відноситься до сильних.

«Більшість людей злякані і вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів. Можливі порушення стиків трубопроводів, тріщини в кам'яних загородженнях. Окремі випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок», - йдеться у повідомленні.

У Румунії стався сильний землетрус (карта) фото 1

Як повідомляється, землетрус з такими енергетичними характеристиками не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, 18 березня в Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів, є жертви. Раніше повідомлялося про наслідки землетрусів у Туреччині.

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Теги: 8 березня землетрус населення Румунія

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