У Румунії стався сильний землетрус (карта)

Магнітуда підземних поштовхів склала 5,0 за шкалою Ріхтера

У Румунії пізно ввечері, 20 березня, стався сильний землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Як зазначається, магнітуда підземних поштовхів склала 5,0 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрус відноситься до сильних.

«Більшість людей злякані і вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів. Можливі порушення стиків трубопроводів, тріщини в кам'яних загородженнях. Окремі випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляється, землетрус з такими енергетичними характеристиками не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, 18 березня в Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів, є жертви. Раніше повідомлялося про наслідки землетрусів у Туреччині.