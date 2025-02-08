На Дніпропетровщині чоловік продав автівку знайомої без її відома

Чоловік вчинив злочин через конфлікт

У Дніпропетровській області у Кривому Розі чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої. Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

У Кривому Розі 31-річний чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої за 5 тис. грн. за даними поліції, містянин скоїв злочин через сварку із нею.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі на Січеславській Набережній автомобіль Daewoo несподівано змінив смугу руху та зупинився. З машини вибігла жінка та почала кликати на допомогу. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Як виявилося, її чоловікові за кермом стало зле. Інспектори одразу перевели дніпрянина в стабільне бокове положення, викликали «швидку» й контролювали його стан до приїзду медиків. Пізніше потерпілого госпіталізували.

Раніше у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомляє медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.

Ймовірно, у чоловіка посттравматичний стресовий розлад. Валентина Марченко пише, що з кожним днем збільшується кількість людей, які страждають на ПТСР. В основному, це люди, які воювали і воюють, ті, хто проживає в прифронтових містах, містечках та селах та піддаються щоденному терору з боку росіян.

Крім того, у Дніпропетровській області у місті Марганець для жінки, у якої були проблеми із серцем, викликали бригаду екстреної медицини. Медиків зустрів чоловік у стані алкогольного сп’яніння, саме він і викликав «швидку» для дружини. Але замість того, щоб дати медпрацівникам оглянути жінку та допомогти їй, чоловік напав на парамедика: почав викручувати їй руки, висмикнув папку з рук, а після того, як його попросили припинити це робити, вибіг з будинку та зачинив у ньому хвору дружину та працівників ЕМД.