Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Дніпропетровщині чоловік продав автівку знайомої без її відома

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині чоловік продав автівку знайомої без її відома
Чоловік продав авто за 5 тис. грн.
фото: Криворізьке районне управління поліції

Чоловік вчинив злочин через конфлікт

У Дніпропетровській області у Кривому Розі чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої. Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

У Кривому Розі 31-річний чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої за 5 тис. грн. за даними поліції, містянин скоїв злочин через сварку із нею.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі на Січеславській Набережній автомобіль Daewoo несподівано змінив смугу руху та зупинився. З машини вибігла жінка та почала кликати на допомогу. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Як виявилося, її чоловікові за кермом стало зле. Інспектори одразу перевели дніпрянина в стабільне бокове положення, викликали «швидку» й контролювали його стан до приїзду медиків. Пізніше потерпілого госпіталізували.

Раніше у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомляє медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.

Ймовірно, у чоловіка посттравматичний стресовий розлад. Валентина Марченко пише, що з кожним днем збільшується кількість людей, які страждають на ПТСР. В основному, це люди, які воювали і воюють, ті, хто проживає в прифронтових містах, містечках та селах та піддаються щоденному терору з боку росіян.

Крім того, у Дніпропетровській області у місті Марганець для жінки, у якої були проблеми із серцем, викликали бригаду екстреної медицини. Медиків зустрів чоловік у стані алкогольного сп’яніння, саме він і викликав «швидку» для дружини. Але замість того, щоб дати медпрацівникам оглянути жінку та допомогти їй, чоловік напав на парамедика: почав викручувати їй руки, висмикнув папку з рук, а після того, як його попросили припинити це робити, вибіг з будинку та зачинив у ньому хвору дружину та працівників ЕМД.

 

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг поліція автомобіль Дніпропетровщина злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

На Дніпропетровщині чоловік продав автівку знайомої без її відома
На Дніпропетровщині чоловік продав автівку знайомої без її відома
Правоохоронця звинувачено у насильстві щодо вихованця дитячого будинку на Львівщині
Правоохоронця звинувачено у насильстві щодо вихованця дитячого будинку на Львівщині
Суд продовжив тримання під вартою Коломойського у справі про замовне вбивство
Суд продовжив тримання під вартою Коломойського у справі про замовне вбивство
На Дніпропетровщині затримано довірену особу «вора в законі» Умки та «смотрящих»
На Дніпропетровщині затримано довірену особу «вора в законі» Умки та «смотрящих»
Справа закарпатських ґвалтівників. Суд ухвалив вирок
Справа закарпатських ґвалтівників. Суд ухвалив вирок
Генералу армії РФ оголошено підозру за розграбування Чорнобильської АЕС
Генералу армії РФ оголошено підозру за розграбування Чорнобильської АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
7257
Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)
6216
Хто відповідає за розшук ухилянтів від мобілізації? Роз'яснення Міноборони
5899
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
3392
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Вчора, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
6 лютого, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 лютого, 03:42

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua