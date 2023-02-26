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Салліван стверджує, що Китай не ухвалив рішення про відправку військової допомоги Росії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Салліван стверджує, що Китай не ухвалив рішення про відправку військової допомоги Росії
скріншот з відео ABC

«Сполучені Штати посилають ясний сигнал, який пояснює помилковість відправки зброї, яку Росія використовуватиме проти України»

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китай поки що не ухвалив остаточного рішення про надання військової техніки Росії. При цьому він наголосив, що Вашингтон уважно стежить за цією ситуацією. Про це Салліван сказав у коментарі телеканалу ABC.

«Ми не бачили, щоб вони це робили. Ми не вважаємо, що вони ухвалили остаточне рішення щодо цього»,— наголосив Джейк Салліван.

Він додав, що Сполучені Штати посилають ясний сигнал, який пояснює помилковість відправки зброї, яку Росія використовуватиме проти України.

Як відомо, директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс підтвердив ймовірність того, що Китай надішле летальну допомогу Росії у війні проти України. «Ми впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання летального обладнання», – сказав Бернс.

У відповідь президент США Байден попередив, що чекає на Китай, якщо той надасть зброю Росії. Сполучені Штати Америки пообіцяли санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме РФ летальну зброю для війни проти України. «Я мав дуже відверту розмову із Сі Цзіньпіном щодо цього питання. І я зауважив йому: це не погроза, це просто твердження, заява про те, що, на мою думку, є реальним. Ви бачили, що сталося, коли решта світу, зокрема Європа, відчули жорстокість Путіна в Україні», – заявив він.

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Теги: війна росія зброя Китай США

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