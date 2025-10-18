Головна Світ Політика
Зеленський: Відповіді на удари по українській енергетиці не обговорювалися з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський: Ми не говорили про наші відповіді на повітряні удари по енергетиці України. Ми про це не говорили
фото: Reuters/Nathan Howard

Володимир Зеленський зауважив, що українські засоби ППО не здатні ефективно протистояти балістичним ракетам, від яких страждає енергетика

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом питання відповіді на обстріли енергетичної інфраструктури України не обговорювалося. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів, повідомляє «Главком».

«Ми не говорили про наші відповіді на повітряні удари по енергетиці України. Ми про це не говорили», –підкреслив глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що за роки війни Україна стала значно сильнішою, але власні засоби ППО не здатні ефективно протистояти балістичним ракетам, від яких страждає енергетика країни.

«На це потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї – це тиск. Для того, щоб проводити деякі операції по військових цілях, вам потрібна сукупність факторів. Передусім – використання разом дронів і деяких інших видів зброї», – пояснив Зеленський.

Зеленський додав, що Україні «дещо не вистачає», й хоча відповідні інструменти з'являються, час грає не на користь людей, що потерпають від атак на інфраструктуру.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це публічно.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський енергетика

