Атака на Україну, заяви Трампа та Зеленського: головне за ніч

Зеленський говорив про гарантії безпеки з Трампом

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом, російська окупаційна армія атакувала Харків та Запоріжжя, у РФ пролунали вибухи.

Заяви президента України Володимира Зеленського

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Таку заяву Зеленський зробив під час спілкування з журналістами після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку.

Зеленський охарактеризував зустріч як позитивну, зазначивши, що Трамп прихильно поставився до тем, які українська сторона вважає ключовими для досягнення миру. Він підкреслив, що не може стверджувати, що Трамп зробить усе, чого хоче Україна, але він позитивно сприйняв їхні пропозиції.

Щодо гарантій безпеки, український президент пояснив, що поки що немає конкретних деталей на папері, але команди обох сторін почнуть працювати над цим питанням вже наприкінці вересня.

Україна очікує, що США підштовхнуть РФ до миру

Україна очікує, що Сполучені Штати підштовхнуть Росію до мирних переговорів, оскільки Москва боїться Америки. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Безпеки ООН.

Глава держави повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом шляхи досягнення миру та «кілька хороших ідей». Він сподівається, що ці ідеї будуть успішними.

Зеленський додав, що Росія не звертає уваги на власні втрати, тому необхідний «потужний поштовх», щоб змусити її до миру.

Зеленський розповів деталі про зустріч з Трампом

Під час зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН, Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили низку важливих питань. Президент України зазначив, що зустріч була продуктивною, і висловив вдячність Трампу за цю можливість.

Зеленський повідомив, що особлива увага була приділена питанню повернення українських дітей, викрадених Росією. Також обговорювалася підтримка України у захисті життя. Лідери країн розглянули декілька перспективних ідей для прискорення настання миру, зокрема програму PURL та інші потенційні проєкти в її межах, з надією на швидкий результат.

Зеленський: Без Китаю Росія - ніщо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай міг би вплинути на Росію та змусити її припинити війну, оскільки Москва сильно залежить від Пекіна. Проте, як зазначив Зеленський, Китай не робить цього. Таку заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

На думку українського лідера, сьогодні вплив ООН послаблюється, а її інструменти не працюють, але він переконаний, що активність може змінити цю ситуацію. Зеленський також вважає, що Володимир Путін лише вдає, ніби шукає дипломатичні шляхи, і уникає прямих зустрічей на рівні лідерів, замість цього надсилаючи делегації, які не можуть і не хочуть зупиняти війну.

Заяви президента США Дональда Трампа

Трамп заявив, що Україна може відвоювати свою територію

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social.

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки.

Трамп вважає, що російська економіка занепала

Президент США Дональд Трамп вважає найбільшим досягненням у питанні закінчення війни Росії проти України є поганий стан російської економіки. Він зробив таку заяву на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Коли Трампа запитали про прогрес у припиненні війни, він зазначив, що економіка Росії зараз «в жахливому стані» і «руйнується». Він також додав, що Україна «робить дуже хорошу роботу», стримуючи «дуже велику армію» Росії.

Трамп думав, що його «дружба» з Путіним допоможе закінчити війну

Президент США Дональд Трамп визнав, що його добрі стосунки з російським лідером Володимиром Путіним не принесли бажаного результату для врегулювання війни Росії проти України. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами американського президента, з семи війн, які США вдалося вирішити, у кількох йому допомагав Макрон. Проте ситуація з Україною та Росією виявилася для нього «найбільшим розчаруванням».

Трамп думав, що саме цю війну буде найпростіше врегулювати завдяки його зв’язкам з Путіним. На жаль, як він зазначив, «ці стосунки вже нічого не значать».

Удар по Запоріжжю

У ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами. Є пошкодження та виникли пожежі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 22:00 окупанти запустили у сторону Запоріжжя та області безпілотники. Вони тримали курс на Заводський та Дніпровський райони міста.

На цьому росіяни не зупинилися та запустили керовані авіаційні бомби (КАБи) по Запорізькій області та Запоріжжю. Удари різними видами озброєння не припинялися до 01:00 ночі.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Також пошкоджено приватні оселі.

Атака на Харків

У ніч на 24 вересня російська терористична армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, пролунало більше десяти вибухів.

За словами Терехова, через російську атаку у деяких районах Харкова є проблеми з постачанням електроенергії.

Ймовірно, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.

За уточненою інформацією, вибухове поранення отримав 24-річний чоловік.

Безпілотники атакували Курщину

У ніч на 24 вересня безпілотники атакували Курську область у Росії. Під ударом опинилося місто Льгов, там є пошкодження енергетичної інфраструктури, що призвело до часткового знеструмлення.

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн підтвердив інформацію про пошкодження та зазначив, що основна частина жителів Льгова і Льговського району тимчасово залишилася без електрики.

Вибухи у Бєлгородській області та Таганрозі

У Росії заявили про атаку безпілотників на Білгородську область і Таганрог. За даними губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, внаслідок удару постраждали п'ятеро людей.

Гладков повідомив, що атака була спрямована на комерційне підприємство, що спричинило загоряння однієї будівлі. За інформацією Telegram-каналу «Попіл», удар припав по заводу «Фрез», відомому як «Білгородський завод фрез та спецінструменту».

Також повідомляється про вибухи в Таганрозі.