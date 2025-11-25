Головна Світ Політика
Сенатори звинуватили адміністрацію Трампа в провалі санкцій проти РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сенатори-демократи вважають, що адміністрація Трампа недостатньо тисне на РФ
фото: The White house/Facebook

Сенатори Елізабет Воррен, Тім Кейн, Кріс Ван Холлен та Анджела Олсбрукс вважають, що адміністрація Трампа слабо дотримується санкцій проти російського експортного терміналу «Арктик СПГ-2»

Чотири сенатори-демократи Сполучених Штатів виступили із заявою, звинувативши адміністрацію президента Дональда Трампа у недостатньому дотриманні режиму санкцій щодо російського експортного терміналу «Арктик СПГ-2». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Сенатори Елізабет Воррен, Тім Кейн, Кріс Ван Холлен та Анджела Олсбрукс звернули увагу на те, що оператор проєкту, компанія «Новатек» (NVTK.MM), яка частково належить близьким соратникам Володимира Путіна, з серпня продала близько 14 партій скрапленого природного газу (СПГ).

Вони наголосили, що ці продажі здійснювалися з наданням китайським покупцям значних знижок – приблизно 30-40%. У своїй заяві сенатори зазначили:«Це ще один приклад того, як Дональд Трамп не чинить тиску на Путіна і не приводить Росію за стіл переговорів».

Вони підкреслюють, що торгівля СПГ з «Арктик СПГ-2» є джерелом енергетичних доходів вартістю в мільярди для військової машини Путіна. Раніше це джерело було порушене завдяки цілеспрямованим санкціям США, які вперше були введені адміністрацією Джо Байдена наприкінці 2023 року.

Сенатори вимагають, щоб Конгрес США зобов'язав проводити обов'язкову перевірку будь-якого запропонованого пом'якшення санкцій, введених проти Росії через її вторгнення в Україну. Вони вважають, що це необхідно, «замість того, щоб дозволяти Трампу відмовитися від решти критично важливого важеля тиску».

Як відомо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про позитивний поступ у просуванні законопроєкту щодо санкцій проти Росії в Палаті представників США. За його словами, документ має переважну двопартійну підтримку в Конгресі.

Сенатор підкреслив, що законопроєкт, спільно розроблений із сенатором Річардом Блюменталем, дозволить президенту США Дональду Трампу вводити санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту та газ. Такий крок, на переконання Грема, допоможе підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до участі в мирних переговорах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що незабаром ухвалить рішення про потужні санкції проти РФ. 

Трамп зауважив, що не збирається знімати санкції проти РФ, зокрема проти «Лукойла». Водночас він анонсував нові обмеження, які будуть запроваджені найближчим часом.

До слова, минулого тижня ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за останні 2,5 роки. Ціна на нафту марки Urals з чорноморського порту Новоросійськ впала до $36,61 за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року. За даними Argus Media, аналогічна тенденція спостерігалася і на Балтійському морі.

Теги: росія США санкції Дональд Трамп

