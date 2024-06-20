Американський тимчасовий причал на узбережжі Гази провалив свою місію – NYT

Причал, що був одним з небагатьох шляхів доставки гуманітарних вантажів палестинцям , можуть демонтувати

Тимчасовий причал вартістю $230 млн, який американські військові терміново побудували для доставки гуманітарної допомоги до Гази, значною мірою провалив свою місію, заявляють гуманітарні організації. Ймовірно, його демонтують на кілька тижнів раніше, ніж планували. Про це пише газета The New York Times.

За місяць, що пройшов з того часу, як пірс прикріпили до берега в районі Сектора Газа, він пропрацював менше 10 днів, решту часу був на ремонті, оскільки бурхливе море розбило його на частини. Потім конструкцію відбуксирували, щоб уникнути подальшого пошкодження, а отже, було припинено відвантаження допомоги.

Пірс спочатку замислювався як тимчасовий захід з урахуванням вимог США до Ізраїлю дозволити постачати до Гази більше продовольства та інших гуманітарних вантажів наземним шляхом, що є набагато ефективнішим способом. Але, за словами деяких американських військових чиновників, навіть скромних цілей, покладених на плавучий причал, швидше за все, не досягнуто.

Адміністрація Байдена спочатку передбачала, що вже у вересні через хвилювання моря пірс стане непрацездатним. Але військові чиновники тепер попереджають гуманітарні організації про те, що проєкт може бути згорнутий наступного місяця. Американські посадовці сподіваються, що припинення роботи причалу змусить Ізраїль відкрити більше наземних маршрутів.

Перші вантажівки із гуманітарною допомогою почали прибувати на берег 17 травня. З того часу проєкт зіткнувся з труднощами, а тим часом багато мешканців Гази перебувають на межі голоду, повідомляють гуманітарні організації.

Днями американські військові заявили, що вони тимчасово пересунуть пірс, щоб уберегти його від пошкодження у відкритому морі. Це рішення «було ухвалено нелегко, але воно необхідне для забезпечення того, щоб тимчасовий причал міг продовжувати доставляти допомогу в майбутньому», – йдеться у повідомленні Центрального командування США у соціальних мережах.

Сабріна Сінгх , прессекретар Пентагону, 19 червня заявила, що пірс може бути відновлений, а постачання гуманітарної допомоги відновиться пізніше цього тижня.

«Пірс не працює, принаймні, для палестинців», – написав Стівен Семлер, співзасновник Інституту реформи безпекової політики. Він стверджував, що пірс досяг успіху лише у забезпеченні «гуманітарного прикриття» політики адміністрації Байдена, спрямованої на підтримку ізраїльських бомбардувань Гази.

Офіційні особи США кажуть, що проблема з плавучим пірсом привернула увагу до невідкладної необхідності надання більшого обсягу гуманітарної допомоги Газі загалом. Але проблеми, пов'язані з проєктом, викликали невдоволення високопосадовців адміністрації Байдена. Незважаючи на затримки, пов'язані з погодою та інші проблеми, є один плюс: пірс ще не постраждав внаслідок зіткнень з ХАМАСом, пише The New York Times.

До слова, днями бойовики ХАМАСу вдарили по півдню Сектора Гази, унаслідок чого загинули восьмеро ізраїльських військових. Армія Ізраїля назвала це найбільш смертоносним нападом на свої сили за останні місяці. Вибух стався 15 червня, в Рафаху, південному місті, яке Ізраїль назвав останнім великим оплотом палестинського терористичного угруповання ХАМАС. На початку травня туди ввійшли ізраїльські війська.