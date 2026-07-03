СБУ затримала агента РФ який намагався здійснити диверсію на оборонному підприємстві у Львові

Щоб отримати доступ до виробничих приміщень, чоловік влаштувався різноробочим на підприємство оборонного сектору,

Від куратора чоловік отримав покрокові вказівки щодо організації підпалу та пошкодження виробничих потужностей одного з цехів

СБУ зірвала спробу диверсії на оборонному підприємстві у Львові. У межах спецоперації затримали агента РФ, який, за даними слідства, готував диверсію на стратегічному об’єкті, пише «Главком».

«Як з’ясувало розслідування, зловмисник намагався вчинити диверсію, замасковану під коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу. За задумом фігуранта подальше займання мало спричинити вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві», – повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що для реалізації плану фігурант діяв за вказівками російських кураторів. Контакт із представниками спецслужб РФ підтримував його брат, який перебуває за кордоном і співпрацює з ворогом.

За інструкціями куратора агент влаштувався різноробочим на підприємство оборонного сектору, щоб отримати доступ до виробничих приміщень. Згодом він отримав покрокові вказівки щодо організації підпалу та пошкодження виробничих потужностей одного з цехів.

Оперативники СБУ зупинили реалізацію плану на завершальному етапі та затримали підозрюваного під час спроби підготовки пожежі.

«Під час обшуків на місці події виявлено докази вчинення диверсії та особисті речі фігуранта. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)», – інформують у СБУ.

Зловмисник перебуває під вартою, справу передано до суду. Також заочно повідомлено про підозру його брату, який переховується за кордоном. Обом фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила російські спецслужби на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором».

До слова, російські спецслужби почали дедалі частіше використовувати дівчат для організації та виконання злочинів проти українських військовослужбовців.