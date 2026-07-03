Головна Світ Політика
search button user button menu button

СБУ затримала агента РФ який намагався здійснити диверсію на оборонному підприємстві у Львові

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
СБУ затримала агента РФ який намагався здійснити диверсію на оборонному підприємстві у Львові
фото: Служба безпеки України
Щоб отримати доступ до виробничих приміщень, чоловік влаштувався різноробочим на підприємство оборонного сектору,

Від куратора чоловік отримав покрокові вказівки щодо організації підпалу та пошкодження виробничих потужностей одного з цехів

СБУ зірвала спробу диверсії на оборонному підприємстві у Львові. У межах спецоперації затримали агента РФ, який, за даними слідства, готував диверсію на стратегічному об’єкті, пише «Главком».

«Як з’ясувало розслідування, зловмисник намагався вчинити диверсію, замасковану під коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу. За задумом фігуранта подальше займання мало спричинити вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві», – повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що для реалізації плану фігурант діяв за вказівками російських кураторів. Контакт із представниками спецслужб РФ підтримував його брат, який перебуває за кордоном і співпрацює з ворогом.

За інструкціями куратора агент влаштувався різноробочим на підприємство оборонного сектору, щоб отримати доступ до виробничих приміщень. Згодом він отримав покрокові вказівки щодо організації підпалу та пошкодження виробничих потужностей одного з цехів.

Оперативники СБУ зупинили реалізацію плану на завершальному етапі та затримали підозрюваного під час спроби підготовки пожежі.

«Під час обшуків на місці події виявлено докази вчинення диверсії та особисті речі фігуранта. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)», – інформують у СБУ.

Зловмисник перебуває під вартою, справу передано до суду. Також заочно повідомлено про підозру його брату, який переховується за кордоном. Обом фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила російські спецслужби на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором».

До слова, російські спецслужби почали дедалі частіше використовувати дівчат для організації та виконання злочинів проти українських військовослужбовців.

Читайте також:

Теги: СБУ Львів російські агенти диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

СБУ затримала агента РФ який намагався здійснити диверсію на оборонному підприємстві у Львові
СБУ затримала агента РФ який намагався здійснити диверсію на оборонному підприємстві у Львові
Прем’єр Молдови раптово подав у відставку
Прем’єр Молдови раптово подав у відставку
Кейко Фухіморі стала президенткою Перу: що про неї відомо
Кейко Фухіморі стала президенткою Перу: що про неї відомо
NYT: Смертельні атаки Росії на Україну нагадують Європі про її вразливість
NYT: Смертельні атаки Росії на Україну нагадують Європі про її вразливість
Politico: Європейці прагнуть оборонної автономії від США, але сумніваються у власній готовності
Politico: Європейці прагнуть оборонної автономії від США, але сумніваються у власній готовності
Іран пригрозив нафтовим танкерам в Ормузькій протоці
Іран пригрозив нафтовим танкерам в Ормузькій протоці

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua