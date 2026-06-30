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СБУ затримала окупаційного ексміністра енергетики Криму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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СБУ затримала окупаційного ексміністра енергетики Криму
Сергію Колобову загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

Сергію Колобову повідомлено про підозру в державній зраді

Служба безпеки затримала у Києві колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики, який після тимчасового захоплення півострова у 2014 році пішов на співпрацю з ворогом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Спецслжбовці не розкривають імені фігуранта, однак за даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, ідеться саме про Сергія Колобова. Слідство встановило, що фактично одразу після тимчасової анексії він оформив російське громадянство і запропонував окупантам свою допомогу. Далі місцевий окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов призначив його так званим міністром палива та енергетики Республіки Крим.

На цій посаді фігурант допомагав окупаційній адміністрації РФ встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова. Йдеться про Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони та газокомпресорні станції, нафтобази та нафтотермінали у Керчі та Феодосії.

Також протягом двох років після «призначення» зловмисник намагався інтегрувати та «перереєструвати» кримські енергоактиви за законодавством країни-агресорки.

Після звільнення з окупаційного уряду фігурант продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта в Києві, куди він приїхав для вирішення особистих справ. Під час обшуків за місцем проживання затриманого було виявлено російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на РФ.

Під час обшуків у помешканні Сергія Колобова виявлено російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на РФ
Під час обшуків у помешканні Сергія Колобова виявлено російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на РФ
фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досьє на Сергія Колобова

Підозрюваний у держзраді Сергій Колобов народився 13 червня 1961 року в селищі Намінга Читинської області РФ (у 2008 році була об'єднана з Агінським Бурятським автономним округом і перетворена на Забайкальський край). У 1980 році закінчив Читинський політехнічний технікум за спеціальністю «Електрообладнання промислових підприємств і установок», у 1995 році – Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Електричні станції», у 2010 році – Національну академію державного управління при Президентові України.

Після служби в Збройних силах СРСР (1980-1982) працював на різних інженерно-енергетичних посадах. У 1982-1987 роках був електромонтером і механіком-енергетиком на будівництві Байкало-Амурської магістралі. У 1987-1991 роках – майстер електричного цеху дирекції будівництва Кримської АЕС. У 1991-1992 роках – старший майстер-енергетик Щолкінського механічного заводу. У 1992-1996 роках – майстер цеху централізованого ремонту дирекції будівництва Кримської ТЕС у складі виробничого об’єднання «Крименерго».

У 1997-2000 роках очолював відділ перспективного розвитку ДП «Східнокримська енергетична компанія» ДАЕК «Крименерго». У 2000-2003 роках був заступником голови правління, а у 2003-2010 роках – головою правління ЗАТ «Східнокримська енергетична компанія».

У 2010-2012 роках займався проєктуванням, будівництвом і введенням в експлуатацію об’єктів альтернативної енергетики. З квітня 2012 року працював заступником голови, а з жовтня 2012 року – головою Республіканського комітету Криму з питань палива, енергетики та інноваційної політики. У березні-червні 2014 року обіймав посаду міністра палива та енергетики Криму.

У 2014-2020 роках був директором з розвитку ПАТ «Кримський содовий завод», а з березня 2020 року – директор ТОВ «Білогірські вапняки».

Нагадаємо, колишнього начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану. 25 червня йому оголошено вирок – довічне позбавлення волі.

Раніше суд призначив народному депутату Олександру Дубінському, підозрюваному у державній зраді, запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. 

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Теги: СБУ державна зрада Крим

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