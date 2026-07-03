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СБУ попередила про схеми вербування українців російськими спецслужбами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ попередила про схеми вербування українців російськими спецслужбами
Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів
фото: СБУ

Російські спецслужби вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень

Контррозвідка Служби безпеки викрила російські спецслужби на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зокрема, окупанти видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти або інші злочини. Лише протягом 2026 року Служба безпеки та Національна поліція викрили десятки подібних вербувальних спроб.

Під час таких операцій російські спецслужби:

  • телефонують чи пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;
  • ⁠⁠використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних;
  • шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами (наприклад, за нібито «купівлю медичних препаратів на російських сайтах»);
  • вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень;
  • схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

«Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів. В інших випадках – використовують різні «легенди» та підходи. Однією із найпоширеніших практик ворога є розсилання фейкових повісток із «викликом на допит» до СБУ. Для переконливості у ці «документи» додають підроблені підписи високопосадовців Служби», – наголошує СБУ.

Зазначається, що після цього людей починають шантажувати. Окупанти переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість – очікують від них виконання певних завдань.

Правоохоронці встановили, що завербованих змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо. Іноді для «уникнення» тюремного ув’язнення російські куратори вимагають від потерпілих гроші: зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур’єра, нібито для «перевірки автентичності».

«Служба безпеки України вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних «завдань» та не розсилає офіційні документи через месенджери», – йдеться у повідомленні.

Якщо до вас звертаються із такими «пропозиціями», побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб повідомляйте про це СБУ:

До слова, російські спецслужби почали дедалі частіше використовувати дівчат для організації та виконання злочинів проти українських військовослужбовців.

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Теги: вербовка СБУ

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