Одна з країн НАТО розпочала військове навчання поблизу Росії

Максим Бурич
Участь у навчаннях беруть 4700 військовослужбовців
фото: Reuters

У Латвії стартували масштабні навчання НАТО «Кришталева стріла 2026»

Сьогодні, 5 травня, у Латвії розпочинається активна фаза великих військових маневрів за участі майже 5 тисяч військовослужбовців Альянсу. На тлі зростаючої агресії РФ країни Балтії відпрацьовують сценарії повномасштабної оборони та інтеграцію новітніх технологій у систему конвенційної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

У центрі уваги – навчання Механізованої піхотної бригади Сухопутних військ Латвії. Загалом у цьому етапі візьмуть участь близько 2500 військових та 500 одиниць техніки.

Головна мета – вдосконалення планування та виконання операцій на рівні бригади. Військові тренуватимуться діяти в умовах, максимально наближених до реальних, відпрацьовуючи повномасштабну оборону на реальній місцевості. Це відповідь на виклики сучасної війни, де лінія фронту може змінюватися динамічно.

Паралельно розпочинаються навчання багатонаціональної бригади НАТО в Латвії під назвою Spring Warrior. У них задіяні понад 2200 військовослужбовців та близько 300 одиниць техніки різних типів.

Цей блок маневрів фокусується на оперативному розгортанні сил по всій території країни, налагодженні ланцюжків постачання та спільному командуванні та управлінні підрозділами з різних країн-членів НАТО.

Цьогорічні навчання мають чіткий фокус на досвід сучасних конфліктів, зокрема війни в Україні. Особливу увагу приділено синхронізації безпілотних систем із діями наземних підрозділів, а також вдосконалення навичок спостереження та вогневого ураження.

Навчання триватимуть до 15 травня. Протягом цього часу по всій Латвії спостерігатиметься інтенсивне пересування військових колон та активне використання дронів.

До слова, у Фінляндії зафіксували черговий інцидент із порушенням державного кордону. Невідомий дрон увійшов у повітряний простір країни з боку Російської Федерації, що змусило фінських військових та прикордонників вжити екстрених заходів.  

