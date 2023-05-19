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Сейм Литви визнав Компартію винною в тортурах та депортації населення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сейм Литви визнав Компартію винною в тортурах та депортації населення
Радянська влада 22-23 травня 1948 року депортувала понад 40 тисяч жителів Литви
Фото: Flickr

Місцева Компартія визнана причетною до найбільшої для Литви депортації під кодовою назвою «Весна»

Парламент Литви визнав місцеву Комуністичну партію винною за депортації та тортури, скоєні у 1944-1963 роках. Про це повідомляє LRT.

Цьогоріч у Литві відзначається 75-річчя найбільшої для країни депортації під кодовою назвою «Весна», здійсненої окупаційним режимом Радянського Союзу у 1948 році.

«Усього за два дні 22-23 травня 1948 року силоміць заслали понад 40 тисяч жителів Литви, із них майже 12 тис. дітей. та осіб, старших за 60 років. Чимало засланих померли під час депортаційних акцій (були розстріляні під час спроби втечі), багато немовлят і малолітніх дітей, людей похилого віку померли від хвороб при перевезенні їх у місця заслання в антисанітарних умовах у вагонах для худоби, або через нестачу їжі», – сказав член Сейму Аудронюс Ажубаліс.

Як зазначається, Сейм Литви 97 голосами визнав причетність до цих злочинів місцевої Комуністичної партії. Згідно з постановою, вона «несе відповідальність за знищення мешканців Литви, конфіскацію та присвоєння їхнього майна, тортури та депортації, що рівносильно геноциду, який був заздалегідь спланований та здійснений за її вказівками та навмисно окупаційно-репресивними структурами в 1944-1963 роках».

Нагадаємо, у результаті спецоперації в Києві та ще шістьох регіонах України нейтралізовано підпільні осередки так званої Комуністичної партії Радянського союзу. «Активісти» мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати «комендатури» для збору розвідданих.

Теги: партії Литва Радянська влада депортація геноцид

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