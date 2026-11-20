У 2023 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Президент США Дональд Трамп розкритикував Міжнародний кримінальний суд. Про це заявив під час пресконференції після візиту до Китаю, передає «Главком».

За словами Трампа, на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном вони домовилися «засудити зловживання та перевищення повноважень з боку МКС».

«Ми домовилися засудити зловживання та перевищення повноважень Міжнародного кримінального суду, який, до речі, вийшов з-під контролю. Я б сказав, що Путіну це особливо не подобається, але й іншим також... Міжнародний кримінальний суд має фальшиву владу. Вони думають, що можуть приходити й заарештовувати глав держав. Вони не можуть цього робити», – сказав президент США.

Як відомо, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, у жовтні 2026 року адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).