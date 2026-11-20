Трамп заступився за Путіна через ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт
Президент США заявив, що «МКС вийшов з-під контролю»
Президент США Дональд Трамп розкритикував Міжнародний кримінальний суд. Про це заявив під час пресконференції після візиту до Китаю, передає «Главком».
За словами Трампа, на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном вони домовилися «засудити зловживання та перевищення повноважень з боку МКС».
«Ми домовилися засудити зловживання та перевищення повноважень Міжнародного кримінального суду, який, до речі, вийшов з-під контролю. Я б сказав, що Путіну це особливо не подобається, але й іншим також... Міжнародний кримінальний суд має фальшиву владу. Вони думають, що можуть приходити й заарештовувати глав держав. Вони не можуть цього робити», – сказав президент США.
Як відомо, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
До слова, у жовтні 2026 року адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).
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