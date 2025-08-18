Головна Світ Політика
У Білому домі не очікують швидкої тристоронньої зустрічі з Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Білому домі заявили, що не надто сподіваються на те, що зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня, одразу призведе до проведення тристороннього саміту за участю глави Кремля Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Сьогодні Зеленський відвідає Білий дім, де разом із Трампом обговорить деталі завершення війни.

За словами представника адміністрації, у Вашингтоні все ж сподіваються, що тристороння зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися вже наприкінці цього тижня.

«Однак Білий дім не розраховує на такий результат від зустрічі в понеділок», – уточнило видання.

Раніше ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України, інформує «Главком».

Рубіо підкреслив, що Вашингтон намагається знайти «золоту середину» у підходах до врегулювання конфлікту. Попри це, бойові дії стають дедалі запеклішими: Москва вважає, що має ініціативу, тоді як Київ завдає окупантам значних втрат у оборонних боях.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

