Трамп та Венс проведуть віртуальну зустріч із Зеленським

Зустріч із Зеленським відбудеться перед самітом Трампа та Путіна

Окрім Трампа, Венса та Зеленського на онлайн-зустрічі будуть присутні європейські союзники

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей ді Венсом в режимі онлайн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

За даними видання, окрім Трампа, Венса та Зеленського на онлайн-зустрічі будуть присутні європейські союзники.

Зустріч відбудеться перед самітом Трампа та Путіна, яка пройде 15 серпня на Алясці.

Раніше ми писали, що влада столиці Аляски, практично перед самою зустріччю американського та російського президентів, рекомендує жителям приміського району Джуно, розташованого неподалік льодовика Менденхолл, евакуюватися. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Alaska Beacon.

Зазначається, що під час минулорічної повені в долині було пошкоджено понад 290 будинків і міська влада збудувала тимчасові бар'єри для запобігання повеням, проте греблі ще не випробувані у реальній надзвичайній ситуації.

Директор програм екстреної допомоги Райан О'Шонессі заявив, що влада насправді впевнена в облаштованих загородженнях, проте не готова робити ставку на це чиїмось життям, тому рекомендує евакуюватися з небезпечної зони.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.