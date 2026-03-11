Головна Світ Політика
У Варшаві активісти яскравим перформансом нагадали Орбану про його місце в Європі (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб

Акція під посольством Угорщини у Варшаві
фото з відкритих джерел

Активісти нагадали уряду Орбана про неприпустимість загравання з Кремлем на тлі війни в Україні

У столиці Польщі під стінами угорського дипустанови відбулася акція протесту проти зовнішньої політики Будапешта. Організатори заходу використали сатиру, щоб підкреслити залежність угорського прем’єра від російського диктатора, інформує «Главком».

Центральним елементом події стала мистецька інсталяція авторства литовського скульптора Мартинаса Гаубаса. Біля неї з’явився активіст у масці Віктора Орбана, який виголосив сатиричний виступ.

«Мене звати Віктор Орбан і, як ви, напевно, вже помітили, вже довгий час я полірую яйця Путіну. Як прем’єр-міністр Угорщини, я роблю все, щоб Путін почувався задоволеним і розслабленим», – заявляли активісти під час виступу.



фото з відкритих джерел

Після цих слів активіст почав демонстративно чистити скульптуру, створену литовським митцем Мартинасом Гаубасом, яка була частиною акції.

Активісти не впевнені, чи їхній заклик безпосередньо почує прем’єр Угорщини, зате вони сподіваються на реакцію угорського суспільства.

«Нам, полякам, як партнерам Угорщини та членам Євросоюзу, дуже хотілося б, щоб Угорщина нарешті повернулася до нормальності й почала грати з Європою в одні ворота», – заявляють активісти.



фото з відкритих джерел

«Главком» писав, що Орбан звинуватив Україну в енергетичній кризі та попросив скасувати деякі санкції проти Росії. Також він закликав Європейський Союз негайно скасувати частину санкцій проти Росії, аргументуючи це «рятуванням європейської економіки».

Очільник угорського уряду заявив про зростання цін на пальне в Угорщині. За його словами, причинами цього є не лише війна на Близькому Сході, а й «блокада» поставок російської нафти через територію України нафтопроводом «Дружба».

До слова, Будапешт ухвалив резолюцію проти членства України в Євросоюзі. У резолюції зазначається, що Угорщина виступає проти вступу України, оскільки країна перебуває у стані війни, і її вступ ризикує зробити Європейський Союз прямою стороною конфлікту. Законотворці також попередили про фінансові наслідки продовження підтримки України.

Теги: Віктор Орбан Варшава акція протест



