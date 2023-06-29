Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Україна отримає транш МВФ на $890 млн

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна отримає транш МВФ на $890 млн
Отриманий транш спрямують на бюджетну підтримку України
фото з відкритих джерел

У Фонді підкреслили, що, незважаючи на війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Згідно з цим, Україна отримає близько $890 млн, які спрямують на бюджетну підтримку. Про це йдеться у заяві МВФ.

«Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі. Подальша сильна відповідальність та імпульс реформ необхідні для збереження макроекономічної стабільності, посилення інституційних реформ та підтримки зусиль з відновлення, а також для сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС», – йдеться у заяві.

Це, як підкреслили в МВФ, передбачає:

  • збереження потужної бази податкових надходжень («зокрема шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати податкову базу»),
  • підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, підтримку здоров'я банківського сектору,
  • просування важливих реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, зокрема щодо декларування активів, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

«Також життєво важливо, щоб зовнішнє фінансування бюджетної підтримки продовжувалося на належних пільгових умовах для захисту макроекономічної стабільності та забезпечення фінансування проєктів відновлення на умовах, що відповідають фіскальній та борговій стійкості», – йдеться у заяві.

У Фонді підкреслили, що, незважаючи на війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році.

«Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3 відсотків, оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку. Загалом макроекономічна та фінансова стабільність зберігається завдяки виваженій політиці, а також безперервній та своєчасній зовнішній підтримці», – додали у Фонді.

Нагадаємо, що виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.

Теги: Україна МВФ гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша леді України каже, що давати поради Зеленському, як керувати державою, неетично
Олена Зеленська розповіла, на які теми взагалі не говорить із президентом
Вчора, 13:57
«Мама каже, що всі мої недоліки, – то від батька!» – каже Ольга
Ольга Мартиновська опублікувала рідкісні сімейні фото
20 червня, 16:08
«Війна за нашу землю продовжується», – написав Сенцов
Олег Сенцов розповів про важкий день на фронті (фото)
20 червня, 14:55
Кістень поважає своїх колег із Росії, які публічно виступили проти війни в Україні
Акторка Катерина Кістень заступилася за «хороших рускіх»
16 червня, 00:07
Є інформація про встановлення «зубів дракона» на Перекопському напрямку
Міноборони розкрило плани окупантів у Криму
9 червня, 15:08
Зараз перевіряють лише одне-два судна на день, у порівнянні з шістьма-восьмома восени 2022 року
Що РФ хоче взамін на продовження «зернової угоди»: дані британської розвідки
9 червня, 10:37
Еммануель Макрон закликав західні країни надати Україні більше озброєння
Макрон озвучив свій варіант гарантій безпеки для України
31 травня, 21:54
Відключення періодично можуть відбуватися через пошкодження в мережах
Відключення світла влітку: «Укренерго» повідомило, до чого готуватися українцям
31 травня, 14:32
Законопроєкт передбачає, що військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану
Рада збільшила відпустки та доплати військовим: деталі
30 травня, 13:52

Економіка

Україна отримає транш МВФ на $890 млн
Україна отримає транш МВФ на $890 млн
Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму
Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму
США готують нові експортні обмеження для Китаю: ЗМІ пояснили причину
США готують нові експортні обмеження для Китаю: ЗМІ пояснили причину
США ввели нові санкції проти компаній, пов’язаних із «Вагнером»
США ввели нові санкції проти компаній, пов’язаних із «Вагнером»
Путін зробив Лукашенку дорогий презент за порятунок від «Вагнера»
Путін зробив Лукашенку дорогий презент за порятунок від «Вагнера»
США анонсували новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
США анонсували новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
32K
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
13K
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
11K
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9820
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
7159
Скандал на Закарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту