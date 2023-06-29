Україна отримає транш МВФ на $890 млн

У Фонді підкреслили, що, незважаючи на війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Згідно з цим, Україна отримає близько $890 млн, які спрямують на бюджетну підтримку. Про це йдеться у заяві МВФ.

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«Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі. Подальша сильна відповідальність та імпульс реформ необхідні для збереження макроекономічної стабільності, посилення інституційних реформ та підтримки зусиль з відновлення, а також для сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС», – йдеться у заяві.

Це, як підкреслили в МВФ, передбачає:

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збереження потужної бази податкових надходжень («зокрема шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати податкову базу»),

підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, підтримку здоров'я банківського сектору,

просування важливих реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, зокрема щодо декларування активів, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

«Також життєво важливо, щоб зовнішнє фінансування бюджетної підтримки продовжувалося на належних пільгових умовах для захисту макроекономічної стабільності та забезпечення фінансування проєктів відновлення на умовах, що відповідають фіскальній та борговій стійкості», – йдеться у заяві.

У Фонді підкреслили, що, незважаючи на війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році.

«Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3 відсотків, оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку. Загалом макроекономічна та фінансова стабільність зберігається завдяки виваженій політиці, а також безперервній та своєчасній зовнішній підтримці», – додали у Фонді.

Нагадаємо, що виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.