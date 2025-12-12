WP: Рустем Умєров мав закриті зустрічі з ФБР у США

Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила ці зустрічі

Секретар РНБО Рустем Умєров під час візитів до США мав секретні зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем та його заступником Деном Бонгіно. Про це йдеться у матеріалі Washington Post (WP), яке посилається на чотирьох співрозмовників, передає «Главком».

Повідомляється, що Рустем Умєров останні кілька тижнів відвідував США, зокрема літав до Маямі, де він разом із спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом обговорював питання завершення війни. Проте за даними WP, він також зустрічався із представниками ФБР.

Що саме було темою зустрічей секретаря РНБО та високопосадовці ФБР – невідомо. Проте у виданні зазначають, що Умєров та інші українські політики могли звернутися до Пателя і Бонгіно із запитом щодо отримання амністію від можливих звинувачень у корупції. Проте за такого варіанту виникають побоювання, що США може натиснути на українську сторону за допомогою цього задля прийняття Україною мирного плану Трампа.

Відомо, що зустріч Рустема Умєрова підтвердила у коментарі для WP Посол України в США Ольга Стефанішина. Вона зауважила що посадовці та Умєров спілкувалися щодо питання національної безпеки, які не можна розголошувати.

Також цю зустріч прокоментував представник ФБР. Він зауважив, що вони обговорювали інтереси двох країн у сфері правоохоронної діяльності та безпеки. До того ж він додав, що питання корупції також було серед обговорюваних тем, проте воно було не головним. За його словами, припущення щодо прийнятності цих зустрічей є «повною нісенітницею».

«Американські чиновники регулярно спілкуються з іноземними чиновниками з питань національної безпеки, що становлять взаємний інтерес» , – заявив представник Білого дому. Також він додав, що команда Дональда Трампа «веде переговори і з росіянами, і з українцями, щоб сприяти досягненню угоди про припинення війни». А ті, хто непокоїться зустрічами України з ФБР «не втаємничені в ці дипломатичні розмови і не мають жодного уявлення, про що говорять».

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що першочерговою задачею української делегації на переговорах було отримати всю інформацію про діалог США та РФ в Москві.