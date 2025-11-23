Головна Світ Політика
«Коаліція охочих» проведе переговори для координації підтримки України: названо дату

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ініціатором і співорганізатором засідання виступить прем’єр-міністр Великої Британії

У вівторок, 25 листопада, відбудеться онлайн-засідання «коаліції охочих» з підтримки України на найвищому рівні. Учасники обговорять результати перемовин у Женеві та узгодять нові спільні кроки на користь України. Як пише «Главком», про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час саміту G20 у Південній Африці, передає «Європейська правда».

Макрон повідомив, що ініціатором і співорганізатором засідання виступить прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер: «Ми організуємо, разом з Кіром Стармером, зустріч у форматі відеоконференції коаліції рішучих», – сказав президент Франції.

Він також нагадав, що коаліція об’єднує понад 30 держав – як європейських, так і інших міжнародних союзників України.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу та НАТО зробили спільну заяву щодо мирного плану для України, який просувають Сполучені Штати. Вони заявили, що план може бути основою, але потребує суттєвих доопрацювань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. 

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану. 

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

