Естонія отримала шість корейських самохідних гаубиць K9

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Естонія поповнила армію шістьма корейськими гаубицями
Техніку адаптують до місцевих умов, а наступного року очікується прибуття ще шести машин

Державний центр оборонних інвестицій Естонії прийняв шість самохідних гаубиць K9 Kõu виробництва корейської компанії Hanwha Defence. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Postimees.

Поставлені гаубиці пройдуть адаптацію до естонських умов у компанії GoCraft: техніку оснастять необхідним обладнанням зв’язку, додатковими відсіками для зберігання спорядження та підготують до експлуатації в місцевому кліматі.

Загалом Естонія планує закупити 36 самохідних гаубиць K9 на суму приблизно 120 млн євро. Після адаптації перші шість машин поповнять артилерійський полк дивізії, а наступного року очікується прибуття ще шести.

Нагадаємо, що Естонія пообіцяла виділити €3,5 млн на постачання систем супутникового зв'язку Starlink для Збройних Сил України, а також на підвищення загальних ІТ-можливостей України у воєнний час. 

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з очільником оборонного відомства Естонії Ханно Певкуром. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств. 

Парламент Естонії відхилив на першому читанні законопроєкт про повне закриття кордону з Росією, запропонований партією «Батьківщина». За ініціативу проголосували 20 депутатів, проти –  47, що призвело до зняття документа з розгляду. Для його прийняття було необхідно не менше 51 голосу на підтримку. 

Теги: Естонія військова допомога Південна Корея

