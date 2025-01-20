Сенатор-демократ прийшов на церемонію інавгурації Трампа в шортах

Сенатора Джона Феттермана бачили, як він прогулювався Вашингтоном у шортах

Джон Феттерман став відомим своїм вибором повсякденного одягу в Конгресі та тим, що часто носить свій фірмовий чорний топ із капюшоном і шорти у Вашингтоні

Сенатор від Демократичної партії Джон Феттерман відвідав церемонію інавгурації Дональда Трампа, яка відбувається сьогодні, 20 січня, в чорному худі та сірих шортах на тлі сильного холоду, який змусив церемонію провести в приміщенні. Про це повідомляє Нindustan Тimes.

Свій обрах сенатор доповнив зручними кросівками. На фотографіях видно, як політик прибув на інавгурацію Трампа в чорному топі з капюшоном і сірих шортах, що є частиною його фірмового стилю з моменту його обрання на посаду в 2023 році. Вибір одягу сенатора різко контрастує з переважною більшістю відвідувачів, які були вдягнені костюми та сукні.

На церемонії Джон Феттерман сидів, зручно витягнувши ноги фото: AFP

Видання New York Post уточнило, що він був єдиний, хто прибув у спортивному одязі на інавгурацію Дональда Трампа, і що він нерідко віддає перевагу такому стилю в одязі.

На інавгурацію Трампа сенатор-демократ Джон Пітерман прийшов у шортах, на вулиці кілька градусів нижче нуля pic.twitter.com/NEOzzfg8dS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 20, 2025

Сьогодні у Вашингтоні, за даними Національної метеорологічної служби, –3 °C. Через морозну погоду інавгурацію Трампа вирішили проводити у приміщенні, а не на вулиці. Однак Джон Феттерман, схоже, прогноз погоди не встиг почитати. Наразі у Вашингтоні -5, але вітер і волога (тому відчувається як -12).

Погода у Вашингтоні сьогодні, 20 січня фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому. В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.