Справа Епштейна підживила нову еру теорій змов

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Справа Епштейна підживила нову еру теорій змов
Старе фото Джеффрі Епштейна
фото: Reuters

Брак повної інформації про справу Епштейна створює ідеальне середовище для поширення фейків

Оприлюднення багатотисячних архівів у справі Джеффрі Епштейна, яке мало стати актом державної прозорості, натомість перетворилося на джерело нових маніпуляцій. Поки офіційні документи підтверджують зв'язки світової еліти із засудженим злочинцем, інтернет-простір заповнюють вигадки – від шпигунських ігор до фальшивих відео, створених штучним інтелектом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Політичні діячі у США та Європі активно шукають зв’язки Епштейна з іноземними розвідками. Республіканка Ненсі Мейс вимагає відповідей від ЦРУ, хоча Мін'юст заперечує приховування документів з міркувань нацбезпеки. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск ініціював розслідування можливих контактів Епштейна з Кремлем.

В Ізраїлі тема також стала інструментом політичної боротьби. Беньямін Нетаньягу використав зв'язки свого опонента Ехуда Барака з Епштейном, щоб відкинути звинувачення у співпраці фінансиста з «Моссадом», назвавши це спробою підірвати ізраїльську демократію.

Сучасні технології зробили теорії змови ще переконливішими. У мережі поширюються згенеровані ШІ зображення, що намагаються пов'язати з Епштейном британського політика Найджела Фаража або мера Нью-Йорка Зохрана Мамдані. Навіть жартівливі відео про «бійку» Бреда Пітта та Тома Круза через таємниці Епштейна частина аудиторії сприйняла як реальні свідчення.

Публікація документів реанімувала старі міфи, зокрема «Піццагейт». Рядові електронні листи про дитячі спортивні команди теоретики змови знову трактують як зашифрований код педофілів. Під удар потрапила навіть компанія Lifetouch, що займається шкільними фотографіями: через віддалені фінансові зв'язки її інвесторів з оточенням Епштейна деякі школи в США почали скасовувати дні фотографування.

Також розробникам гри Fortnite довелося офіційно спростовувати чутки про те, що Епштейн нібито живий і користується їхнім сервісом. Компанія пояснила, що користувачі просто масово створюють акаунти зі схожими іменами після виходу файлів.

Гілларі Клінтон звинуватила адміністрацію Трампа у вибірковому оприлюдненні даних. З 6 мільйонів наявних документів публічними стали лише 3,5 млн, а значна частина сторінок містить серйозні цензурні правки. Саме цей брак повної інформації створює ідеальне середовище для поширення фейків, які відволікають суспільство від реального розслідування злочинів та пошуку справедливості для постраждалих.

Як відомо, король Чарльз III зробив заяву на тлі арешту колишнього принца Ендрю. Він офіційно підтримав дії поліції, підкресливши, що закон є єдиним для всіх, незалежно від титулів чи родинних зв’язків. 

Король заявив, що сприйняв новини про арешт експринца Ендрю із «занепокоєнням», а також висловив сподівання на справедливий процес.

Нагадаємо, принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном. За словами принцеси Софії, вона зустрічалася з Джеффрі Епштейном під час публічних заходів у громадських місцях. «Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», – стверджувала принцеса. 

Також принцеса висловила вдячність тому, що вона не мала спільних справ з Епштейном. 

