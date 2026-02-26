Переговори у Женеві: Умєров повідомив, про що домовилися делегації

Умєров зауважив, що готується наступний раунд переговорів

У Женеві завершилися переговори між Україною та США. Робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії. Про це повідомив глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров, передає «Главком».

«За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони – спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки», – йдеться у повідомленні.

Умєров зауважив, що готується наступний раунд переговорів. За його словами, сторони працюють над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Він додав, що завдання полягає в тому, щоб зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною.

«Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України. Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану», – додав секретар РНБО.

Умєров додав: «Вдячні Швейцарії за організацію переговорів і створені умови для роботи. Дякуємо президенту Дональду Трампу та його команді за активну залученість і послідовну підтримку процесу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив плани на новий раунд переговорів з РФ.