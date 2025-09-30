Головна Світ Політика
«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк
«Шаман Капітолію» пішов судом на Дональда Трампа
фото: Reuters

«Шаман Капітолію» судиться з Трампом, Світовим банком та Ізраїлем

Джейкоб Ченслі, більше відомий як «шаман Капітолію» завдяки своїм рогам, шкурі та розфарбованій особі під час штурму Конгресу США 6 січня 2021 року, вирішив подати до суду на Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на NewsNation.

«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк. Того самого президента, який у січні 2025 року помилував його після 41 місяця в'язниці.

У позові Ченслі значаться й інші фігуранти – Федеральна резервна система США, Агентство національної безпеки, МВФ, Світовий банк, держава Ізраїль, корпорація X Ілона Маска, T-Mobile та Warner Bros. Studios. Сам документ має 26 сторінок, але складається з одного абзацу. У ньому Ченслі вимагає залишити в силі лише два закони – Білль про права та оригінальну Конституцію США.

Незвичайні пункти включають ідею випустити золоту монету номіналом $40 трлн, щоб покрити держборг США. Він також стверджує, що Трамп особисто відправив йому листа через два дні після штурму Капітолію, а спецслужби нібито намагалися використати його «шаманські здібності» для контактів «поза цим світом».

Раніше Ченслі був затятим прихильником теорії змови, згідно з якою Трамп бореться з елітним угрупуванням, яке займається торгівлею дітьми в сексуальних цілях. Однак згодом він відвернувся від президента, звинувативши його в небажанні оприлюднити «досьє Епштейна».

Нагадаємо, відеохостинг YouTube погодився виплатити $24,5 млн для врегулювання позову президента США Дональда Трампа щодо блокування його акаунта після подій 6 січня 2021 року, коли стався штурм Капітолію.

Раніше Верховна Рада України зареєструвала проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету з пропозицією висунути президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Ініціаторами документа виступила група народних депутатів. 

Теги: суд США Дональд Трамп Світовий банк штурм

