«Шаман Капітолію» судиться з Трампом, Світовим банком та Ізраїлем

Джейкоб Ченслі, більше відомий як «шаман Капітолію» завдяки своїм рогам, шкурі та розфарбованій особі під час штурму Конгресу США 6 січня 2021 року, вирішив подати до суду на Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на NewsNation.



«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк. Того самого президента, який у січні 2025 року помилував його після 41 місяця в'язниці.

У позові Ченслі значаться й інші фігуранти – Федеральна резервна система США, Агентство національної безпеки, МВФ, Світовий банк, держава Ізраїль, корпорація X Ілона Маска, T-Mobile та Warner Bros. Studios. Сам документ має 26 сторінок, але складається з одного абзацу. У ньому Ченслі вимагає залишити в силі лише два закони – Білль про права та оригінальну Конституцію США.

Незвичайні пункти включають ідею випустити золоту монету номіналом $40 трлн, щоб покрити держборг США. Він також стверджує, що Трамп особисто відправив йому листа через два дні після штурму Капітолію, а спецслужби нібито намагалися використати його «шаманські здібності» для контактів «поза цим світом».

Раніше Ченслі був затятим прихильником теорії змови, згідно з якою Трамп бореться з елітним угрупуванням, яке займається торгівлею дітьми в сексуальних цілях. Однак згодом він відвернувся від президента, звинувативши його в небажанні оприлюднити «досьє Епштейна».

