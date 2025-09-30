Головна Спорт Новини
УЄФА відклала голосування щодо відсторонення Ізраїлю через мирний план Трампа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Sky News зазначає, що серед лідерів європейського футболу є думка, що введення санкцій проти Ізраїлю буде неправильним кроком

Sky News: Екстрене засідання УЄФА, на якому планувалося голосувати за усунення Ізраїлю, не було скликано

УЄФА відклав голосування щодо відсторонення команди з Ізраїлю, поки президент США Дональд Трамп намагається врегулювати конфлікт у секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Sky News.

Раніше повідомлялося, що цього тижня виконком УЄФА може проголосувати за усунення ізраїльських клубів та збірних від участі у турнірах, які проходять під егідою організації. Однак напередодні Трамп оприлюднив 20-пунктний план мирного врегулювання, спрямований на припинення бойових дій у секторі Газа, і зараз тривають переговори щодо досягнення угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Sky News зазначає, що зараз серед лідерів європейського футболу існує думка, що введення спортивних санкцій проти Ізраїлю у розпал мирних переговорів буде неправильним кроком.

Повідомляється, що екстрене засідання, на якому планувалося голосувати за усунення Ізраїлю, не було скликано.

Нагадаємо, Білий дім опублікував запропонований план, який містить 20 основних пунктів. У ньому зазначено, що Газа стає «зоною, вільною від терору та радикалізму», яка не становить загрози для своїх сусідів.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази. 

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. 

