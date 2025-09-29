Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру та хоче отримати її за будь-яку ціну

Українські парламентарі не вперше намагаються висунути президента США на здобуття премії миру

У Верховній Раді деякі парламентарі зареєстрували звернення до Нобелівського комітету. Вони пропонують висунути американського президента Дональда Трампа на здобуття премії миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт постанови на сайті Ради.

Відповідний документ зареєстрували пʼять народних депутатів із груп «За майбутнє» (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) і «Відновлення України» (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч). Тексту документа поки немає у доступі.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба парламентарів номінувати Трампа на Нобелівську премію миру. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко номінував американського лідера, але згодом відкликав пропозицію, заявивши, що «втратив будь-яку віру і надію» на президента США.

Нагадаємо, уряд Пакистану офіційно номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таке рішення ухвалено на знак визнання його «рішучого дипломатичного втручання» у конфлікт між Індією та Пакистаном. Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив президентові США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру.

До слова, радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну. За його словами, президент США може відмовитись від участі в переговорному процесі щодо мирного врегулювання в Україні та переключиться на іншу гарячу точку на планеті, де можна отримати швидкий результат.