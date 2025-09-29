Головна Країна Політика
search button user button menu button

Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру та хоче отримати її за будь-яку ціну
фото: AP

Українські парламентарі не вперше намагаються висунути президента США на здобуття премії миру

У Верховній Раді деякі парламентарі зареєстрували звернення до Нобелівського комітету. Вони пропонують висунути американського президента Дональда Трампа на здобуття премії миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт постанови на сайті Ради.

Відповідний документ зареєстрували пʼять народних депутатів із груп «За майбутнє» (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) і «Відновлення України» (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч). Тексту документа поки немає у доступі.

Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету фото 1

Варто зазначити, що це вже не перша спроба парламентарів номінувати Трампа на Нобелівську премію миру. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко номінував американського лідера, але згодом відкликав пропозицію, заявивши, що «втратив будь-яку віру і надію» на президента США.

Нагадаємо, уряд Пакистану офіційно номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таке рішення ухвалено на знак визнання його «рішучого дипломатичного втручання» у конфлікт між Індією та Пакистаном. Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив президентові США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру.

До слова, радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну. За його словами, президент США може відмовитись від участі в переговорному процесі щодо мирного врегулювання в Україні та переключиться на іншу гарячу точку на планеті, де можна отримати швидкий результат.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат Дональд Трамп Нобелівська премія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд відправив парламентаря під варту на 60 днів з можливістю внесення застави
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу
1 вересня, 22:03
Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність
Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан
5 вересня, 04:31
Раніше Трамп казав, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
5 вересня, 16:36
Рубіо наголосив, що зусилля Трампа будуть тривати
Трамп продовжить миротворчі зусилля щодо України – Рубіо
12 вересня, 01:55
Під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
13 вересня, 06:56
Раніше американський лідер стверджував, що його терпіння до російського диктатора «швидко вичерпується»
Путін мене підвів – Трамп
18 вересня, 18:22
Зеленський розповів, що його відносини з американським президентом покращилися
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Зеленського після переговорів
24 вересня, 09:24
Ексдепутата Європарламенту звинувачено в отриманні хабарів від РФ – Reuters
Ексдепутата Європарламенту звинувачено в отриманні хабарів від РФ – Reuters
27 вересня, 06:29
Мита Трампа змушують європейців відмовлятись від певних покупок
Мита Трампа змінюють споживчі звички: європейці уникають американських товарів
23 вересня, 20:14

Політика

Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
Зеленський провів технологічну Ставку про далекобійні можливості України
Зеленський провів технологічну Ставку про далекобійні можливості України
Україна ініціює створення спільного оборонного щита з партнерами – Зеленський
Україна ініціює створення спільного оборонного щита з партнерами – Зеленський
Зеленський анонсував технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності
Зеленський анонсував технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності
«Молдова в Європі виграє». Зеленський привітав Маю Санду з перемогою
«Молдова в Європі виграє». Зеленський привітав Маю Санду з перемогою
Генсек НАТО пояснив, чим закінчиться війна в Україні
Генсек НАТО пояснив, чим закінчиться війна в Україні

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua