Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан повідомив деталі розмови з Трампом про купівлю російської нафти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Орбан повідомив деталі розмови з Трампом про купівлю російської нафти
Як зазначив Орбан, Угорщина не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів
скріншот з відео Harcosok órája

За словами угорського премʼєра, російські газ і нафта продовжуватимуть надходити в Угорщину

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом газ і нафта з Росії надходитимуть й надалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорського політика в інтервʼю Harcosok órája.

За словами угорського премʼєра, безпека Угорщини «гарантується» РФ, тоді як на ринку ситуація є невизначеною. Він наголосив, що між Будапештом та Москвою є узгоджена ціна, яка нібито є нижчою за інші пропозиції.

«Він просто запитав, чому ми купуємо газ і нафту в Росії. Я йому відповів. Так само, як я щойно сказав. І він сказав, що розуміє, точно. Але ж ми не підлеглі один одному. Тож це не те, що Вашингтон нам щось каже, а потім ми щось робимо, або навпаки, що, звичайно, не дуже ймовірно, але це те, що є дві суверенні держави, у них є суверенні лідери, і якщо є щось, що нас цікавить у справах один одного, то ми запитуємо один одного про це», – каже Орбан.

Як зазначив премʼєра Угорщини, вони з Трампом іноді запитують один одного про «всілякі справи», але водночас рішення вони ухвалюють окремо і є «суверенними лідерами». «Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою», – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти закликів ЄС відмовитися від російської нафти. Віктор Орбан і Роберт Фіцо заявили, що не прийматимуть вказівок щодо джерел енергопостачання.

До слова, за повідомленням Politico, після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Будапешт може послабити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан нафта Дональд Трамп Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп виголосив промову перед Генасамблеєю ООН
Генасамблея ООН. Трамп вийшов до трибуни і потрапив у біду (відео)
23 вересня, 17:31
Кожен удар по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України
Діпстрайк на 1400 км: СБУ підтверджує удар безпілотників по заводу «Газпрому»
18 вересня, 13:51
Президент США випередив британського короля під час огляду почесної варти у Віндзорському замку
Трамп декілька разів порушив королівський етикет під час візиту до Британії
17 вересня, 22:09
Завтра вони вирушать до Віндзора, де відбудеться офіційна частина візиту
Дональд Трамп та перша леді прибули до Великої Британії
16 вересня, 23:34
Дональд Трамп і Чарлі Кірк
США на порозі громадянської війни
11 вересня, 22:45
США пригрозили Індії митами через закупівлю російської нафти
Побачимо, скільки ви протримаєтесь: міністр фінансів США про мита проти Індії
6 вересня, 02:56
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
Що насправді отримав Путін у Пекіні?
5 вересня, 10:15
Американський лідер прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть
Трамп вперше за тиждень з'явився на публіці: що сказав
2 вересня, 22:20
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
31 серпня, 06:59

Політика

Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками
Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
Глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни
Глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни
Орбан повідомив деталі розмови з Трампом про купівлю російської нафти
Орбан повідомив деталі розмови з Трампом про купівлю російської нафти
Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»
Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua