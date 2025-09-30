Орбан повідомив деталі розмови з Трампом про купівлю російської нафти

За словами угорського премʼєра, російські газ і нафта продовжуватимуть надходити в Угорщину

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом газ і нафта з Росії надходитимуть й надалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорського політика в інтервʼю Harcosok órája.

За словами угорського премʼєра, безпека Угорщини «гарантується» РФ, тоді як на ринку ситуація є невизначеною. Він наголосив, що між Будапештом та Москвою є узгоджена ціна, яка нібито є нижчою за інші пропозиції.

«Він просто запитав, чому ми купуємо газ і нафту в Росії. Я йому відповів. Так само, як я щойно сказав. І він сказав, що розуміє, точно. Але ж ми не підлеглі один одному. Тож це не те, що Вашингтон нам щось каже, а потім ми щось робимо, або навпаки, що, звичайно, не дуже ймовірно, але це те, що є дві суверенні держави, у них є суверенні лідери, і якщо є щось, що нас цікавить у справах один одного, то ми запитуємо один одного про це», – каже Орбан.

Як зазначив премʼєра Угорщини, вони з Трампом іноді запитують один одного про «всілякі справи», але водночас рішення вони ухвалюють окремо і є «суверенними лідерами». «Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою», – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти закликів ЄС відмовитися від російської нафти. Віктор Орбан і Роберт Фіцо заявили, що не прийматимуть вказівок щодо джерел енергопостачання.

До слова, за повідомленням Politico, після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Будапешт може послабити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу.