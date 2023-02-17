Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться у Брюсселі. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зустріч відбудеться вранці у штаб-квартирі НАТО. Після того о 12:45 запланована їхня спільна пресконференція.

Кулеба зазначив, що це перша зустріч представників України, НАТО і ЄС у такому тристоронньому форматі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю задля захисту України та Європи», – написав Кулеба.

Раніше польський чиновник заявив, що НАТО може працювати зі швидкістю, яка необхідна Україні.

Також Столтенберг роз’яснив, чи може НАТО надати Україні літаки.

До слова, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.