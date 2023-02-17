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Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч
Глава українського МЗС Олексій Кулеба та генсек НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться у Брюсселі. Про це повідомила пресслужба Альянсу. 

Зустріч відбудеться вранці у штаб-квартирі НАТО. Після того о 12:45 запланована їхня спільна пресконференція. 

Кулеба зазначив, що це перша зустріч представників України, НАТО і ЄС у такому тристоронньому форматі.

«Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю задля захисту України та Європи», – написав Кулеба.

Раніше польський чиновник заявив, що НАТО може працювати зі швидкістю, яка необхідна Україні.

Також Столтенберг роз’яснив, чи може НАТО надати Україні літаки.

До слова, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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