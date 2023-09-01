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Ще одна країна вступила у відкритий конфлікт із Китаєм через географію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ще одна країна вступила у відкритий конфлікт із Китаєм через географію
Китай та Малайзія сваряться через спільні морські території
фото з відкритих джерел

Малайзія направить протест Пекіну через спірні території на карті Китаю

Малайзія направить ноту протесту Пекіну через спірні морські території Китаю, відображені на новій офіційній карті країни. Про це заявив глава МЗС Малайзії Замбрі Абдул Кадір, пише видання Star.

Малайзія не визнає претензії Китаю в Південно-Китайському морі, як зазначено в «Стандартній карті Китаю 2023 року», яка охоплює морську зону Малайзії. «Проблема Південно-Китайського моря є складною та делікатною, суперечку необхідно вирішити мирним та раціональним шляхом за допомогою діалогу на основі міжнародного права», – зазначили у відомстві.

Також у МЗС наголосили, що опублікована карта не має обов'язкової сили і ніяк не позначиться на реальному територіальному розмежуванні у регіоні.

Крім Малайзії опублікована на карті «лінія з дев'ятьма штрихами», що відображає домагання Китаю в Південно-Китайському морі, також зачіпає територіальні претензії В'єтнаму, Брунею, Індонезії та Філіппін.

Раніше китайський державний сайт «Картографічний сервіс стандартних карток» випустив новий, офіційно затверджений комплект географічних карт за 2023 рік, на яких частина територій Росії приєднана до Китаю. Йдеться про Великий Уссурійський остров, який, згідно з демаркацією російсько-китайського кордону, розділений на дві частини, що входять, відповідно, до складу Росії та Китаю. Однак на картах на сайті китайського сервісу острів цілком належить до території КНР.

До слова, міністри закордонних справ Китаю та Великої Британії, Ван Ї та Джеймс Клеверлі, під час зустрічі в Пекіні обговорили війну в Україні та можливі шляхи її врегулювання. 

У дипломатичних колах було заявлено, що Ван і Клеверлі висловили свої погляди на міжнародні та регіональні питання, такі як «криза в Україні» (так у Китаї називають війну – ред.) та ядерна проблема Корейського півострова, залишаючи деталі обговорення поза увагою.

Під час зустрічі китайський дипломат висловив позицію, що Китай завжди приділяє значення статусу та унікальній ролі Великої Британії як великої країни, і прагне розвивати стабільні та взаємовигідні двосторонні відносини.

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Теги: Малайзія Китай криза протест конфлікт

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